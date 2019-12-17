В ДЛТ приехала коллекция Vetements, посвященная кинопремьере «Звездные войны: Скайуокер. Восход». В заветный лист желаний добавляем футболки, объемные худи, носки, бейсболки, рюкзаки, вечерние платья и обувь на высоком каблуке, украшенные портретами главных героев фильма и фирменными логотипами.
Коллекцию Vetements x «Звездные войны» теперь можно купить в Петербурге
Всего доступно около 50 вещей в узнаваемом стиле бренда с разбегом стоимости от 6 300 до 164 000 рублей. Напомним, что премьера продолжения культовой саги состоится в кинотеатрах по всей стране 19 декабря.
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