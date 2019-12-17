New Year's resolutions — новогодние обещания на 2020 год

Знаменитое «Начну с понедельника» в преддверии Нового года приобретает более серьезные масштабы. Хочется не только верить в то, что Дед Мороз исполнит виш-лист, несмотря ни на что, но и в то, что с нового календарного года начнется совсем другая жизнь. Подготовьтесь к ней заранее и менять привычный уклад вещей будет легче и приятнее.

Покупки в Outlet Village Пулково послужат отличной мотивацией для того, чтобы выполнить обещания, которые мы все себе даем. Сейчас самый удачный момент для шопинга, ведь Зимняя распродажа в Outlet Village Пулково уже началась, а значит, почти нереальные скидки до 80% ждут в таких бутиках аутлета, как: Furla, Adidas, Nike, Levi’s, Baldinini, Patrizia Pepe, Boss, Bosco Outlet, Л’Этуаль, Lacoste и многих других.