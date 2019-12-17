Мы собрали 5 вдохновляющих обещаний, которые вы можете дать себе в этот Новый год. И вместе с Outlet Village Пулково придумали, как сделать так, чтобы все они исполнились.
New Year's resolutions — новогодние обещания на 2020 год
Знаменитое «Начну с понедельника» в преддверии Нового года приобретает более серьезные масштабы. Хочется не только верить в то, что Дед Мороз исполнит виш-лист, несмотря ни на что, но и в то, что с нового календарного года начнется совсем другая жизнь. Подготовьтесь к ней заранее и менять привычный уклад вещей будет легче и приятнее.
Покупки в Outlet Village Пулково послужат отличной мотивацией для того, чтобы выполнить обещания, которые мы все себе даем. Сейчас самый удачный момент для шопинга, ведь Зимняя распродажа в Outlet Village Пулково уже началась, а значит, почти нереальные скидки до 80% ждут в таких бутиках аутлета, как: Furla, Adidas, Nike, Levi’s, Baldinini, Patrizia Pepe, Boss, Bosco Outlet, Л’Этуаль, Lacoste и многих других.
Итак, вот наш список, под которым, наверняка, подпишется, большинство.
1. Заниматься спортом
Пусть главной мотивацией для достижения этой цели будет не подготовка к пляжному сезону (который кажется таким далеким), а забота о себе и своем здоровье. Ставьте перед собой конкретные цели: хочу пробежать 10 км, научиться делать 25 отжиманий, поучаствовать в экстремальном забеге или сделать стойку на руках. Тогда абстрактное обещание приобретет форму, а значит, и способы достижения этой цели станут более конкретными. Это станет еще проще, если в шкафу будет соответствующая экипировка. Например, совершенно необходимая для сноубординга или горных лыж маска, которая пригодится в освоении нового вида спорта. Линза с антифоговой обработкой не дает ей замерзать изнутри, так что можете сколько угодно пыхтеть и стараться — видимость от этого не изменится.
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Roxy: прежняя цена 8090 руб. — новая цена 4815 руб.
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Adidas: прежняя цена 4999 руб. — новая цена 2399 руб.
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Adidas: прежняя цена 15990 руб. — новая цена 5995 руб.
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Boss: прежняя цена 4500 руб. — новая цена 3150 руб.
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Boss: прежняя цена 4500 руб. — новая цена 3150 руб.
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Nike: прежняя цена 13490 руб. — новая цена 6334 руб.
2. Чаще посещать культурные мероприятия
Выставки, спектакли, лекции, кинопоказы, воркшопы, семинары, мастер-классы, паблик-токи и другие полезные и интересные мероприятия проходят в городе бесконечным калейдоскопом. Так почему бы не запланировать хотя бы одно культурное мероприятие в неделю (можно выбрать и другую периодичность, постепенно наращивая обороты). Например, в государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО проходит интересная выставка «Петербург в фотографии XIX века» — чем не повод выбраться в свет? На зимний сезон запланировано множество театральных и кинопремьер, так что скучать точно не придется. К тому же красивые вещи поднимают настроение — о какой скуке может идти речь? А если в завершение сногсшибательного образа надеть туфли с натуральными перьями, то вы буквально начнете порхать от счастья.
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Эконика: прежняя цена 9990 руб. — новая цена 2900 руб.
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Guess: прежняя цена 12990 руб. — новая цена 3990 руб.
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Patrizia Pepe: прежняя цена 49800 руб. — новая цена 17430 руб.
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DKNY: прежняя цена 23990 руб. — новая цена 9999 руб.
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Tissot: прежняя цена 66590 руб. — новая цена 33295 руб.
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Patrizia Pepe: прежняя цена 26800 руб. — новая цена 9380 руб.
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Эконика: прежняя цена 13990 руб. — новая цена 3900 руб.
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Furla: прежняя цена 25000 руб. — 12500 руб.
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Tissot: прежняя цена 24290 руб. — новая цена 9716 руб.
3. Гулять не меньше часа в день
Конечно, Петербург манит ресторанами, кафе и гастромаркетами, в которых хочется проводить все свободное время, но и закрыть «все кольца активности» — тоже отличный план на день. Помните о правиле 10 тысяч шагов! И лучше, если это будет прогулка по парку, а не бархопинг. Отправляйтесь на экскурсию по самым красивым парадным, прогуляйтесь по Крестовскому острову и посмотрите на отреставрированный особняк Гаусвальд, уникальный образец дачного модерна, дойдите до моря в Севкабель порте (там, кстати, отличный каток) — вариантов масса. Удобная обувь, теплые вещи и желание – больше ничего и не понадобится. Да, еще стильные часы Swatch, которые помогут отследить время, особенно если обещание чаще гулять не единственное в списке дел и на день еще столько всего намечено.
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Lacoste: прежняя цена 34990 руб. — новая цена 24450 руб.
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Tommy Hilfiger: прежняя цена 28990 руб. — 14203 руб.
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Patrizia Pepe: прежняя цена 129400 руб. — новая цена 32350 руб.
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Superstep: прежняя цена 7990 руб. — новая цена 3995 руб.
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Swatch: прежняя цена 3450 руб. — новая цена 1725 руб.
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Swatch: прежняя цена 10300 руб. — новая цена 3090 руб.
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Superstep: прежняя цена 7990 руб. — новая цена 3995 руб.
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Adidas: прежняя цена 9990 руб. — новая цена 3999 руб.
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Lacoste: прежняя цена 10480 руб. — новая цена 2990 руб.
4. Научиться не бояться публичных выступлений
В этом деле очень здорово может помочь репетиция дома. Устанавливаем смартфон в удобное положение и записываем на видео все то, что должно быть сказано на публике. Затем пересматриваем и делаем выводы о том, что нужно исправить, что усилить, где увеличить интригующую паузу, а где разрядить обстановку шуткой. И, конечно, чтобы произвести настоящий фурор, нужно позаботиться о своем внешнем виде. Если ваше отражение в зеркале вам понравится, вы будете чувствовать себя гораздо увереннее под прицельными взглядами слушателей. Помогут стильный наряд (например, в малиновом платье с подчеркнутой талией и рукавами с оборкой от Max Mara можно почувствовать себя на сцене настоящей миссис Мейзел), яркая экстравагантная обувь и сумка сэддл или тоут от Michael Kors — запомнят не только ваше выступление, но и вас лично.
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Max Mara: прежняя цена 43430 руб. — новая цена 21720 руб.
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Michael Kors: прежняя цена 23200 руб. — новая цена 7000 руб.
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Эконика: прежняя цена 10990 руб. — новая цена 5900 руб.
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Swatch: прежняя цена 10300 руб. — новая цена 3090 руб.
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Max Mara: прежняя цена 98970 руб. — новая цена 34640 руб.
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Michael Kors: прежняя цена 24000 руб. — новая цена 12000 руб.
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Эконика: прежняя цена 8990 руб. — новая цена 4900 руб.
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Swatch: прежняя цена 5650 руб. — новая цена 2825 руб.
5. Больше путешествовать
В наше время горящих туров и лоукостеров, а также каучсерфингов и других блаблакаров путешествовать можно почти бесплатно. Нужно только научиться мониторить соответствующие ресурсы и иметь некоторую выдержку, чтобы дождаться нужного момента. Подготовьтесь заранее, чтобы не пришлось долго собираться, когда замаячит билет на Занзибар или на остров Пасхи. Солнечные очки (например, Dolce&Gabbana с круглой оправой или более классические от Marc Jacobs), удобная обувь и, конечно, вместительный чемодан или практичный рюкзак — без этого ни один уважающий себя путешественник не выходит из дома. А чтобы сократить время поиска своего чемодана на ленте выдачи багажа, лучше выбрать самый заметный, например, Samsonite с имперским штурмовиком из известной киноэпопеи «Звездные войны». Тем более сейчас в кино как раз идет финал фантастической саги.
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Samsonite: прежняя цена 8990 руб. — новая цена 5394 руб.
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Tommy Hilfiger: прежняя цена 6990 руб. — новая цена 2445 руб.
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Dolce&Gabbana: прежняя цена 47500 руб. — новая цена 23750 руб.
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Marc Jacobs: прежняя цена 10800 руб. — новая цена 10400 руб.
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Levi's: прежняя цена 6500 руб. — новая цена 3300 руб.
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Converse: прежняя цена 13600 руб. — новая цена 4760 руб.
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Nike: прежняя цена 14990 руб. — новая цена 6999 руб.
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Tommy Hilfiger: прежняя цена 18990 руб. — новая цена 6495 руб.
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Lacoste: прежняя цена 10480 руб. — новая цена 2990 руб.
Обновки вдохновят на новые свершения и вам захочется сдержать все данные себе обещания. А параллельно в Outlet Village Пулково можно найти подарки для всех родных и близкий: модные кроссовки для второй половинки, актуальную сумку для подруги, теплый свитер или уютный шарф для родителей, украшение для сестры, игрушки или яркие наряды для ребенка.
Тут же можно все красиво оформить: в информационном центре подберут праздничную упаковку и превратят покупку в настоящий подарок.
Воспользуйтесь «Новогодней почтой», чтобы отправить пожелания и поздравления близким в любой город России.
И, конечно, вы зарядитесь здесь и новогодним настроением. Для гостей выступают Деды Морозы. Целый оркестр новогодних волшебников исполняет тематические хиты. А на нарядно украшенной к празднику главной площади, которая напоминает об уютных европейских городках, можно полакомиться ароматной выпечкой и пряным глинтвейном.
Что: Зимняя распродажа в Outlet Village Пулково
Где: Outlet Village Пулково (Пулковское ш., 60)
Когда: 14 – 31 декабря 2019 г.
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