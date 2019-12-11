Команда салонов «Кенгуру» сняла новогодний кампейн: для зимних праздников стилисты выбрали платья, юбки и пальто красного цвета для девочек и классику с галстуками-бабочками для мальчиков. Список брендов возглавляют титаны индустрии – Dolce&Gabbana, Twinset и Parosh.
Пайетки, жаккард, бархат, платья-пачки – что покупать детям на Новый год в «Кенгуру»
В вишлист новогодних нарядов для девочек сезона 2019-2020 попали разнообразные платья: шифоновые с бантами от Dolce&Gabbana, с пайетками от Twinset, с объемным орнаментом David Charles и розовые с аппликациями Nikolia. Мамы могут выбрать здесь же образ для даббл-дрессинга. Например, мини в полоску Parosh и плиссированный наряд с бархатным поясом Dan Maralex.
В отделе для мальчиков стоит присмотреться к классике из бархата, костюмам-тройкам, пиджакам с набивным рисунком и рубашкам с вышивкой.
В качестве аксессуаров к нарядам подойдут туфли из бархата, ободки с жемчугом и сумки с инкрустацией.
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