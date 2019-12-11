Пайетки, жаккард, бархат, платья-пачки – что покупать детям на Новый год в «Кенгуру»

В вишлист новогодних нарядов для девочек сезона 2019-2020 попали разнообразные платья: шифоновые с бантами от Dolce&Gabbana, с пайетками от Twinset, с объемным орнаментом David Charles и розовые с аппликациями Nikolia. Мамы могут выбрать здесь же образ для даббл-дрессинга. Например, мини в полоску Parosh и плиссированный наряд с бархатным поясом Dan Maralex.