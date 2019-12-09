Петербургский бренд Vatnique, основанный дизайнерами Алексеем Сорокиным и Кириллом Ступченко, при создании одежды руководствуется тремя принципами: sustainable, genderless и ironic. Поэтому производство вещей характеризуется исключительно приставкой «эко», модели могут носить как мужчины, так и женщины, а рекламные кампании часто имеют ироничный подтекст. Год назад бренд представил первую капсулу #VatniqueCouture: она была сшита из твида и вдохновлена жакетом Chanel, а затем еще несколько лимитированных коллекций, в том числе по мотивам работ художников Альберто Бурри, Ива Кляна и Йозефа Бойса.
Vatnique выпустил серию курток, вдохновленную Дрисом Ван Нотеном
В преддверии Нового года Vatnique представил новую капсулу, посвященную творчеству Дриса Ван Нотена. Лимитированная коллекция сделана из винтажного итальянского жаккарда и украшена растительными принтами, которые обожал дизайнер. Все куртки двусторонние, а значит, будет больше простора для стилизации, и теплые – стеганая подкладка ручной работы позволит не замерзнуть даже в самую ненастную погоду.
Ранее бренд также представлял куртки с отделкой из переработанных полиэтиленовых пакетов и анонсировал запуск нового монопроекта Slit, который будет создавать только один предмет гардероба – платья.
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