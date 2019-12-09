Vatnique выпустил серию курток, вдохновленную Дрисом Ван Нотеном

Петербургский бренд Vatnique, основанный дизайнерами Алексеем Сорокиным и Кириллом Ступченко, при создании одежды руководствуется тремя принципами: sustainable, genderless и ironic. Поэтому производство вещей характеризуется исключительно приставкой «эко», модели могут носить как мужчины, так и женщины, а рекламные кампании часто имеют ироничный подтекст. Год назад бренд представил первую капсулу #VatniqueCouture: она была сшита из твида и вдохновлена жакетом Chanel, а затем еще несколько лимитированных коллекций, в том числе по мотивам работ художников Альберто Бурри, Ива Кляна и Йозефа Бойса.