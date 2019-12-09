Бренд Saint-Tokyo показал новогодний кампейн, для съемок которого он пригласил инфлюенсера Лизу Гусевскую и стилиста, тату-мастера Женю Жендай. В качестве локации было выбрано интерактивное арт-пространство Hyper Port – масштабная площадка размером в две тысячи квадратных метров с визуальными и мультимедийными технологиями.
Saint-Tokyo снял новый кампейн в Hyper Port
В динамичном видео девушки позируют на фоне проекций LED-экранов и световых инсталляций в сверкающих платьях, кожаных топах и накинутых на плечи куртках. Все вещи представлены в текущей коллекции бренда и отлично подходят для новогодних вечеринок.
Напомним, в этом году fashion-шоу Saint-Tokyo прошло на Василеостровском рынке, а весенне-летняя коллекция была отснята на фоне сгоревшего Нотр-Дама в Париже.
Фото: Pavlova Nadi
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