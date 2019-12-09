Saint-Tokyo снял новый кампейн в Hyper Port

Бренд Saint-Tokyo показал новогодний кампейн, для съемок которого он пригласил инфлюенсера Лизу Гусевскую и стилиста, тату-мастера Женю Жендай. В качестве локации было выбрано интерактивное арт-пространство Hyper Port – масштабная площадка размером в две тысячи квадратных метров с визуальными и мультимедийными технологиями.