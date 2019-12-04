Петербургский магазин Noplasticitsfantastic начал принимать чеки на переработку

Для печати чеков используется термобумага, в составе которой есть с бисфенол А – вредное вещество, при контакте с кожей оказывающее негативное воздействие на организм. Именно из-за него чеки нельзя сдавать в макулатуру, но в Noplasticitsfantastic они получат вторую жизнь – превратятся в визитки или станут частью арт-инсталляции «ЭкоЧекАрт» Рины Берг, которая пройдет в Петербурге и Москве в следующем году.