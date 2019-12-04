Ненужные чеки теперь можно оставить в специальном контейнере в магазине экопросветительского проекта Noplasticitsfantastic. Олеся Бесперстова, его основательница, написала об этом в Instagram.
Петербургский магазин Noplasticitsfantastic начал принимать чеки на переработку
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Фото @noplasticitsfantastic
Для печати чеков используется термобумага, в составе которой есть с бисфенол А – вредное вещество, при контакте с кожей оказывающее негативное воздействие на организм. Именно из-за него чеки нельзя сдавать в макулатуру, но в Noplasticitsfantastic они получат вторую жизнь – превратятся в визитки или станут частью арт-инсталляции «ЭкоЧекАрт» Рины Берг, которая пройдет в Петербурге и Москве в следующем году.
Напомним, что Noplasticitsfantastic – экопросветительский проект, рассказывающий о жизни в стиле zero waste. В его рамках существует несколько направлений: блог Олеси Бесперстовой с экопривычками и советами, магазин экологичной одежды и товаров, а также онлайн-школа, открытие которой состоялось этой осенью.
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