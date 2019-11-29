«Черная пятница» в Au Pont Rouge продлится пять дней

Скидки до 70% на редкие экземпляры Pierre Balmain, Simone Rocha и Maison Margela из предыдущих сезонов стартуют 28 ноября и продлятся до 2 декабря. При этом одежду, обувь и аксессуары из текущих коллекций Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Rains, Ola Ola, Belka Fashion и 404 Not Found можно будет купить со скидкой до 50%.