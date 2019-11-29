Скидки до 70% на редкие экземпляры Pierre Balmain, Simone Rocha и Maison Margela из предыдущих сезонов стартуют 28 ноября и продлятся до 2 декабря. При этом одежду, обувь и аксессуары из текущих коллекций Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Rains, Ola Ola, Belka Fashion и 404 Not Found можно будет купить со скидкой до 50%.
«Черная пятница» в Au Pont Rouge продлится пять дней
Для осенне-зимних луков можно выбрать пальто и куртку Rick Owen, мужской пуховик Pierre Balmain и манто Simone Rocha. Среди хитов женской коллекции - костюм Bouchra Jarrar с леопардовым принтом, вечернее платье Rodarte, замшевые балетки с пайетками NO.21, яркие туфли Ruthie Davis с геометрическим декором и ботильоны c открытым мысом Maison Margela. Кроме того, хорошим подарком к Новому году станет браслет или визитница Valextra из текстурированной кожи.
Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, aupontrouge.ru
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