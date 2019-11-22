В ноябре 2018 года бывший директор по маркетингу Victoria’s Secret Эд Разек заявил в интервью Vogue, что в показах бренда не должны участвовать плюс-сайз модели или трансгендеры. После скандала Разек покинул компанию, а спустя год 22-летняя Валентина Сампайо — первая трангендерная женщина на обложке журнала Vogue — стала лицом бренда Victoria’s Secret. Однако изменения не привели к ожидаемому возобновлению конкурентоспособности бренда.

В ноябре 2019 года Victoria’s Secret представил свою первую инклюзивную рекламную кампанию. Ее героинями стали трансгендерная модель Мей Симон Лифшиц, плюс-сайз модель Али Тейт Катлер, а также модели Оливия Санг и Лаура Рахман-Кидд. Ранее компания заявляла о том, что в рекламных кампаниях марки будут сниматься не только модели идеальных параметров, но и простые девушки. Это обусловлено повышением интереса клиентов к неотретушированным снимкам моделей разных комплекций, а также снижением спроса на изделия Victoria’s Secret, в том числе ключевую вещь бренда — бра.

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