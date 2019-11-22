Генеральный директор Victoria’s Secret L Brands Стью Бурдерфер заявил об отмене ежегодных показов Victoria’s Secret. С момента дебютного шоу в 1995 году такое решение было принято впервые, став необходимостью. В 2018 году количество зрителей «шоу ангелов» достигло рекордного минимума, как предполагают эксперты, из-за использования устаревших стандартов красоты в позиционировании бренда.
Бренд нижнего белья Victoria’s Secret заявил об отмене ежегодных показов
«Мы считаем, что важно развивать другие каналы взаимодействия с потенциальными покупателями Victoria’s Secret. Мы будем взаимодействовать с покупателями, но способами, по масштабам совсем не похожими на модный показ. Мы будем общаться с клиентами разными путями, включая социальные сети и другие каналы», — заявил Бурдерфер.
С 1995 года, Victoria’s Secret стал приглашать к участию в кампейнах и фэшн-показах девушек-знаменитостей. Помимо белья, на них были надеты крылья бабочек, птиц и фей, поэтому совсем скоро к амбассадорам бренда прикрепился титул «ангелов». Среди первых носительниц гордого звания — Ребекка Ромейн, Ясмин Гаури, Хелена Кристенсен, а также Стефани Сеймур, Карен Мюлдер и Тайра Бэнкс.
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Белла Хадид и The Weeknd на шоу Victoria's Secret-2016
В ноябре 2018 года бывший директор по маркетингу Victoria’s Secret Эд Разек заявил в интервью Vogue, что в показах бренда не должны участвовать плюс-сайз модели или трансгендеры. После скандала Разек покинул компанию, а спустя год 22-летняя Валентина Сампайо — первая трангендерная женщина на обложке журнала Vogue — стала лицом бренда Victoria’s Secret. Однако изменения не привели к ожидаемому возобновлению конкурентоспособности бренда.
В ноябре 2019 года Victoria’s Secret представил свою первую инклюзивную рекламную кампанию. Ее героинями стали трансгендерная модель Мей Симон Лифшиц, плюс-сайз модель Али Тейт Катлер, а также модели Оливия Санг и Лаура Рахман-Кидд. Ранее компания заявляла о том, что в рекламных кампаниях марки будут сниматься не только модели идеальных параметров, но и простые девушки. Это обусловлено повышением интереса клиентов к неотретушированным снимкам моделей разных комплекций, а также снижением спроса на изделия Victoria’s Secret, в том числе ключевую вещь бренда — бра.
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