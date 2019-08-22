Omega объявили о сотрудничестве с парусной командой Alinghi

Швейцарский часовой бренд Omega объявил о сотрудничестве с парусной командой Alinghi. Компания всегда была тесно связана со спортом: с 1932 года она 28 раз выступала официальным хронометристом Олимпийских игр. В мире яхтинга Omega является крупным партнером множества команд и соревнований — теперь и швейцарского синдиката Alinghi, дважды обладателя «Кубка Америки» — одного из самых престижных трофеев в парусном спорте.

«Быть партнером Alinghi — большая честь для нас. Нас объединяет не только общая родина, но и дух первооткрывателей, страсть к изобретениям. Верность Alinghi своим взглядам прослеживается на протяжении всей истории ее существования, и Omega с радостью будут поддерживать команду в ходе будущих соревнований», — прокомментировал сотрудничество президент и генеральный директор Omega Рейнальд Эшлиманн.

Напомним, в июле в Петербурге открылся первый бутик Omega — он расположился на Невском проспекте, 152.

Фото: архивы пресс-служб