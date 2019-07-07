Посмотрите на уникальные (единственные в своем роде!) часы Hublot, созданные в сотрудничестве с Ричардом Орлински
Швейцарская часовая компания Hublot представила модель Classic Fusion Tourbillon Sapphire Orlinski, созданную совместно с французским скульптором Ричардом Орлински. Прозрачные часы выполнены из сапфира, одного из самых сложных в обработке материалов, а их базель сделан из белого золота и инкрустирован 54 топазами багетной огранки. Модель выпущена в единственном экземпляре специально для аукциона Only Watch — он пройдет 9 ноября в Женеве и соберет средства для борьбы с мышечной дистрофией Дюшенна.
Участник аукциона получит не только единственные в своем роде часы, но и подарочную коробку в виде сапфирового кейса, поддерживаемого знаменитой фигурой Орлински. Кстати, французский скульптор лично встретится с обладателем Classic Fusion Tourbillon Sapphire Orlinski и даже проведет экскурсию по своей мастерской.
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