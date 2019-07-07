Посмотрите на уникальные (единственные в своем роде!) часы Hublot, созданные в сотрудничестве с Ричардом Орлински

Швейцарская часовая компания Hublot представила модель Classic Fusion Tourbillon Sapphire Orlinski, созданную совместно с французским скульптором Ричардом Орлински. Прозрачные часы выполнены из сапфира, одного из самых сложных в обработке материалов, а их базель сделан из белого золота и инкрустирован 54 топазами багетной огранки. Модель выпущена в единственном экземпляре специально для аукциона Only Watch — он пройдет 9 ноября в Женеве и соберет средства для борьбы с мышечной дистрофией Дюшенна.