Zenith выпустили часы Pilot Type 20 Adventure в бронзовом корпусе

Швейцарская мануфактура Zenith представила часы Pilot Type 20 Adventure. Как и у всех моделей из этой коллекции, дизайн отсылает к многолетней истории мануфактуры: во время становления авиации Zenith создавали бортовые приборы для самолетов, даже для своего названия выбрав наивысшую точку орбиты небесного тела. Дополненные циферблатом в цвете хаки и получившие ремешок с камуфляжным принтом, Pilot Type 20 Adventure выпущены в форматах трехстрелочника и хронографа. Первый оснащен автоматическим калибром Elite 679 c 50-часовым запасом хода, а второй работает на базе легендарного (сверхточного!) механизма El Primero.