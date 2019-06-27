UNOde50 выпустили коллекцию украшений, «притягивающих удачу»

Испанский бренд UNOde50, который в прошлом году открыл еще один (самый большой!) бутик в Петербурге, в ТРК «Гранд Каньон», выпустил новую коллекцию украшений «My Luck». В нее вошли серьги, подвески, браслеты и кольца из золота и серебра, украшенные природными кристаллами и дополненные символами «на удачу». Это четырехлистный клевер, амулет «Хамса» и табличка с гравировкой «Suerte», которая в переводе с испанского означает «везение». С таким «обвесом» не страшны ни экзамены, ни собеседования, ни какие-либо жизненные проблемы!