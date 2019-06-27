UNOde50 выпустили коллекцию украшений, «притягивающих удачу»
Испанский бренд UNOde50, который в прошлом году открыл еще один (самый большой!) бутик в Петербурге, в ТРК «Гранд Каньон», выпустил новую коллекцию украшений «My Luck». В нее вошли серьги, подвески, браслеты и кольца из золота и серебра, украшенные природными кристаллами и дополненные символами «на удачу». Это четырехлистный клевер, амулет «Хамса» и табличка с гравировкой «Suerte», которая в переводе с испанского означает «везение». С таким «обвесом» не страшны ни экзамены, ни собеседования, ни какие-либо жизненные проблемы!
Одна из главных особенностей ювелиров UNOde50 — давать своим украшениям «говорящие» названия. Так, браслеты из новой линейки называются «My talisman» («Мой талисман») и «Perlado» («В форме жемчужины»), серьги — «Make a wish» («Загадай желание») и «Under protection» («Под защитой»), а ожерелья — «Energy +» («Энергия плюс») и «Lucky charms» («Счастливые чары»). Проверить их действие можно, зайдя в магазин UNOde50 или сделав заказ на сайте марки — на модели из прошлых коллекций с 1 по 31 июля будет действовать скидка!
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