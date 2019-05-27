Rado выпустили коллекцию часов с фондом Ле Корбюзье — в девяти разных (ярких!) оттенках

Швейцарская часовая компания Rado раскрасила модели из линейки True Thinline в 9 оттенков «архитектурной полихромии». Цветовая система, разработанная в 1931 и 1959 годах пионером архитектурного модернизма и функционализма Ле Корбюзье, доказала физиологическое и психологическое воздействие на человека, а также позволила создать в интерьере ощущение глубины и пространства. 63 цвета палитры были поделены на 9 групп в зависимости от оттенка и тона — именно по ним Rado разложили новую коллекцию True Thinline Les CouleursTM Le Corbusier, отличающуюся долговечностью, легкостью и устойчивостью к появлению царапин.