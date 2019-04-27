Zenith пополнили коллекцию DEFY Classic тремя часами в керамических корпусах

Швейцарская часовая компания Zenith обновила коллекцию DEFY Classic, которая выходит с 1970-х годов. Теперь в линейке есть футуристичные модели из керамики в трех цветах, напоминающие супергеройскую экипировку. Главная особенность часов DEFY Classic Black, White и Blue Ceramic — фацетированный корпус диаметром 41 мм, выполненный из износостойкой и устойчивой к появлению царапин керамики, а также скелетонированный циферблат в форме звезды.