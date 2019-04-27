Zenith пополнили коллекцию DEFY Classic тремя часами в керамических корпусах
Швейцарская часовая компания Zenith обновила коллекцию DEFY Classic, которая выходит с 1970-х годов. Теперь в линейке есть футуристичные модели из керамики в трех цветах, напоминающие супергеройскую экипировку. Главная особенность часов DEFY Classic Black, White и Blue Ceramic — фацетированный корпус диаметром 41 мм, выполненный из износостойкой и устойчивой к появлению царапин керамики, а также скелетонированный циферблат в форме звезды.
DEFY Classic Ceramic в черном цвете также снабжены стрелками и часовыми отметками с люминесцентным покрытием Super-LumiNova® SLN C1, которые в темноте излучают легкое зеленое свечение, а модель в белом цвете отличается циферблатом с многослойным серебристым покрытием и дисплеем с мотивами современных городских панорам. В свою очередь, часы DEFY Classic Blue Ceramic полностью покрыты элементами синего цвета, которые придают тотал-луку особенный глубокий тон.
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