Blancpain выпустили лимитированную коллекцию часов Villeret с функцией вечного календаря

Швейцарская мануфактура Blancpain выпустила лимитированную коллекцию часов Villeret Вечный Календарь в корпусе из платины. Модель, которая не потребует корректировки до 2100 года, снабжена индикацией дня недели, даты, месяца, вискозного года и фаз Луны, которую приводит в движение автоматический калибр 5954. Индикаторы располагаются на синем циферблате, защищенном антибликовым сапфировым стеклом, а корпус, дополненный ремешком из кожи аллигатора, имеет диаметр в 40 мм и водонепроницаемость до 30 м.

Усовершенствованная, облегченная и еще более стильная версия часов Villeret Вечный Календарь выпущена тиражом в 88 экземпляров. Все они доступны в фирменных бутиках швейцарской часовой мануфактуры.

Напомним, компания Blancpain была основана в виде небольшой мастерской в 1735 году деревенским часовщиком Жан-Жаком Бланпеном. Последний из потомков Жан-Жака, Фредерик-Эмиль, незадолго до начала Первой мировой войны перестроил фабрику для выпуска наручных часов. С тех пор Blancpain вырос до международной корпорации с моделями, которые выбирают премьер-министры и президенты, — они точны, многофункциональны и очень удобны в носке.