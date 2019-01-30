Мы нашли идеальные головные уборы для Эзры Миллера и Вивьен Вествуд — от дизайнера из Петербурга Cruel Moon
В полку петербургских дизайнеров головных уборов прибыло: 28-летняя Лана Морозова делает ироничные, авангардные и даже местами готичные маски и шляпы, которые мы уже видим на квир-короле Эзре Миллере. В последнее время звезда фильма «Фантастические твари» выходит на красную дорожку и снимается для Playboy в приталенном костюме Givenchy, пуховике-платье Moncler, туфлях на высоких каблуках Jimmy Choo, стилизуя эпатажные образы ободками с ушами.
Лана Морозова
дизайнер
«Я работаю художницей в небольшой мастерской, но все, что вы видите в инстаграме @cruel8moon, — это мое "личное" творчество. До шитья масок я создавала образы и макияж из бумаги под хештегом #бумажныйдраг, вдохновляясь драг и квир-культурой. Мне нравится идея изменения внешнего облика при помощи всего, что можно найти под рукой.
Первую шапку с ушами я сшила по нарисованному в 2013 году автопортрету в образе панк-овечки. Позже появились шапки козликов с рогами, в которых мы с друзьями ходим на вечеринки и мероприятия. Я не вкладываю в них какой-то надуманный смысл — это, скорее, посыл от сердца. Визуальная составляющая для меня более важна, чем концептуальная: я просто выражаю свои эмоции, настроение, внутренний образ.
Меня вдохновляют макабрические, биззарные отголоски прошлого, антикварные игрушки, фото хэллоуиновских костюмов начала 20 века, викторианская эпоха. Вдохновение везде: от строчек из песен Егора Летова до стихотворений Тарковского, от масок северных народов до рогатых головных уборов славян, от нежно любимого мной арт брюта до невероятных работ Александра Маккуина. Все, что зацепит глаз, оставит след в сердце, будь то надрывные письма Эммы Хаук или советский мультфильм про козленка и его горе. Вдохновение — непрерывный процесс — никогда не знаешь, к какому придешь итогу»
Головных уборов от Ланы нет в массовой продаже, но их всегда можно заказать в ее Instagram. Зато украшения, которые она делает с 2014 года, после прохождения ювелирного курса Юрия Былкова, продаются в магазине 8-store и аккаунте @drommemoon. «Мне хочется делать вневременные вещи, в которые носитель сам вкладывает смысл, — рассказывает девушка. — Символы, ассоциации, будто маленькое сокровище из старого дома или полузабытого сна».
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