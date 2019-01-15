В Петербурге появился бренд гендерно-нейтральных украшений VU — в форме зубов и брекетов

Выпускница Лондонского Университета Искусств Ксения Одинцова, сотрудничавшая с Meadham Kirchhoff, Christopher Raeburn, Giles и Away to Mars, и выпускница Академии Штиглица Мария Следникова, получившая образование по специальности «художественная керамика и стекло», запустили бренд украшений VU. В дебютной коллекции — серьги, кольца, кулоны и ожерелья, которые могут носить и мужчины, и женщины: они сделаны из фарфора, эмали, наполненного золота и кристаллов Swarovski и повторяют форму зубов, брекетов и названия бренда.

«Мы знаем, что такое инклюзивность и дайверсити, это не модные слова, а свобода от рамок и стереотипов, радость самовыражения, принятие своей уникальности и умение видеть красоту в необычном, — рассказывают Мария и Ксения. — Наша цель — сделать современные украшения с сильным дизайном, которые каждый может носить по-своему». Купить изделия из первой коллекции VU можно на сайте бренда, который работает на двух языках и предлагает доставку в любую точку мира: серьги-гвоздики стоят 1300 рублей, «зубастые» броши — 6600 рублей, а крупное ожерелье — 17 800 рублей.