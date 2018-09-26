Королевская семья продает обручальное кольцо Меган Маркл — всего за 40$

В официальном магазине британской королевской семьи появились реплики обручального кольца Меган Маркл. Оно выглядит так же, как подарок принца Гарри, только сделано не из золота и бриллиантов, а из хрусталя и палладия. Кольцо, дизайн которого разработал сам наследник престола, стоит 30 фунтов стерлингов (или 40$) и разлетается среди фанатов пары как горячие пирожки.