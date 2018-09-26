Королевская семья продает обручальное кольцо Меган Маркл — всего за 40$
В официальном магазине британской королевской семьи появились реплики обручального кольца Меган Маркл. Оно выглядит так же, как подарок принца Гарри, только сделано не из золота и бриллиантов, а из хрусталя и палладия. Кольцо, дизайн которого разработал сам наследник престола, стоит 30 фунтов стерлингов (или 40$) и разлетается среди фанатов пары как горячие пирожки.
Напомним, 37-летняя звезда сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл стала членом британской королевской семьи 19 мая этого года. Свадьба с принцем Гарри состоялась в Виндзорском замке в присутствии монархов и голливудских звезд, в том числе Дэвида и Виктории Бэкхем, Джорджа и Амаль Клуни, Элтона Джона и Опры Уинфри. Невеста выбрала платье от Givenchy, разработанное британским дизайнером Клэр Уэйт Келлер, второй наряд — для торжественного ужина — сделала Стелла Маккартни.
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