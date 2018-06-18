BNGL выпустил браслеты с признаниями в любви к Петербургу

Бренд из Петербурга BNGL, известный браслетами из ювелирной стали с манифестами Каземира Малевича, выпустил новую патриотичную коллекцию. В ней — 15 украшений с признаниями в любви к городу: «Внутри себя я в Петербурге», «Не разводи мосты», «В Питер по любви», «Нева-нева-нева-неважно», «Петербург навсегда», «Коренной петербуржец», «А может в Питер, и все образуется?», «Давай по шаверме?», «В Питере — пить!», «Не хочу ничего решать, хочу в Петербург!», «Не серый, а монохромный», «Поцелуй меня в Питере», «Петербург во мне», «Успеть бы на мосты» и «Город родной — Питер, я твой». Фразы вспоминали и придумывали большой командой — вместе с магазинами 8-store и 4B monochrome, но создатели BNGL утверждают, что их список еще будет пополняться.