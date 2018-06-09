В Петербурге пройдет бесплатный мастер-класс по созданию украшений

В ювелирном магазине российских дизайнеров Daphne Jewellery пройдет мастер-класс по созданию украшений по собственным эскизам. Его проведет основательница студии художественного металла Most Art Metal, которая не только расскажет об этапах процесса, но и поможет смоделировать украшение, сделать заготовку и отлить ее в серебре. А через 10 дней участник мастер-класса получит готовое кольцо, кулон или браслет, которого больше ни у кого не будет.