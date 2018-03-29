Часы-рекордсмены и альтернатива золотым браслетам в новой (очень красивой!) коллекции Bvlgari
В швейцарском Базеле завершилась ежегодная выставка часовых новинок Baselworld — и бренд Bvlgari, недавно открывший флагманский бутик в Петербурге, представил несколько хронометров-рекордсменов. Один из них — Diva Finissima — оснащен самым тонким минутным репетиром, когда-либо использованном в женских часах, а также циферблатом с глиттером и росписью в технике японской миниатюры. В тонкости натуры они могут соперничать только с мужскими Octo Finissimo Tourbillon Automatic — толщина их корпуса составляет всего 3,95 мм.
Если тираж этих моделей ограничен (во всем мире вышли только от 10 до 50 экземпляров) и их нужно приобретать на заказ, то другие люксовые новинки появятся в наличии в России. Женские Lvcea Tubogas с бриллиантовыми метками на циферблате представлены сразу в пяти версиях — четырех повседневных и одной «праздничной», Serpenti Tubogas инкрустированы 38 бриллиантами, обвивают руку и заменяют громоздкие браслеты, а Divas’ Dreams Phoenix служат золотой клеткой для настоящей Жар-птицы.
Среди функциональных и стильных мужских релизов — обновленная версия Octo Finissimo Automatic Sandblasted, в 2017 году отмеченная Женевским Гран-при часового искусства, а в этом получившая корпус из розового золота и абразивно-струйную обработку, а также Octo Finissimo Minute Repeater Carbon из ультралегкого углеволоконного композита. С выставки Baselworld они отправились в магазины Bvlgari по всему миру, в том числе и в новый петербургский флагман на Невском проспекте, 113.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.