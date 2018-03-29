Часы-рекордсмены и альтернатива золотым браслетам в новой (очень красивой!) коллекции Bvlgari

Если тираж этих моделей ограничен (во всем мире вышли только от 10 до 50 экземпляров) и их нужно приобретать на заказ, то другие люксовые новинки появятся в наличии в России. Женские Lvcea Tubogas с бриллиантовыми метками на циферблате представлены сразу в пяти версиях — четырех повседневных и одной «праздничной», Serpenti Tubogas инкрустированы 38 бриллиантами, обвивают руку и заменяют громоздкие браслеты, а Divas’ Dreams Phoenix служат золотой клеткой для настоящей Жар-птицы.