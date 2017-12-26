Ювелирный бренд Bulgari открыл бутик в Петербурге

Итальянский ювелирный дом Bulgari открыл флагманский бутик на Невском проспекте, 113. На площади в 95 кв. метров расположились инкрустированные бриллиантами часы, изумрудные серьги, кулоны из белого золота и кольца, о которых мечтает любая невеста. Антураж был продуман американским архитектором Питером Марино, который после реконструкции исторического бутика на Виа Кондотти сформировал определенный стиль магазинов марки — с мудбордом из 2700-летней истории Рима и средиземноморской «отпускной» атмосферой.