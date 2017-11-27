45 ультрамодных сережек, колец и браслетов из городских магазинов
В попытках утеплиться к грядущей зиме мы совсем забыли о средствах стайлинга, способных превратить мешковатый наряд капусты в ультрамодный образ. Собрали четыре десятка стильных деталей — от деревянных значков до колец из морского ежа — и рассказываем, в каких шоу-румах, бутиках и интернет-магазинах они продаются.
Почти все подиумные марки в этом сезоне ставят не на дизайн, а на стилизацию, приглашая к сотрудничеству ювелиров и мастеров бижутерии. Они, в свою очередь, ориентируются на текущие тренды и делают украшения в футуристичной, царской и арт-тематиках. Dolce & Gabbana выпускают серьги-ракеты, отправленные на планету любви и роскоши, Balmain — широкие чокеры с золотыми манетами, Dzhanelli Jewellery — броши с надписью «Космос» и винтажным (читай: просоветским) дизайном, а «Брошечная им. Билла Трейлора» — коллекцию пинов с лицами поэтов, художников и иконических героев картин.
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Брошь Agassy, 7500 рублей (Agassy)
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Украшение-трансформер IULIASKU, 2500 рублей (IULIASKU)
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Брошь от Брошечной им. Билла Трейлора, 320 рублей («Подписные издания»)
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Alexander McQueen, 34 750 рублей (ДЛТ)
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Waf-Waf, 199 рублей (Waf-Waf)
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Моносерьга Off-White, 41 200 рублей (nevsky152)
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Кожаный браслет Bottega Veneta, 15 660 рублей (ДЛТ)
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Моносерьга Luch Design, 700 рублей (Luch Design)
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Фарфоровая брошь The Poundshop, 950 рублей (Au Pont Rouge)
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Серьги Alekseev Jewelry, 1700 рублей (Alekseev Jewelry)
Самые классные украшения на сегодняшний день — это моно-серьги, крупные перстни и броши из необычных материалов. Хотя тенденции предыдущих месяцев все еще присутствуют в ювелирных и бижутерийных коллекциях, пусть и в слегка видоизмененных вариантах. Например, огромное колье, которое легко превращает старое платье в новое, теперь ассемитрично и сделано из декоративного жемчуга (Shourouk), хипповые кожаные браслеты украшены золотым напылением и завязаны в узел (Bottega Veneta), а шандельеры усыпаны бисером (Alexandra Red), пайетками (Shourouk) и кристаллами Swarovski (Dolce & Gabbana) в лучших традициях диско-эпохи.
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Серьги Laboratory, цена по запросу (Laboratory)
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Брошь Lourie, 4100 рублей (8-store)
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Колье Mari, 29 180 рублей (Farfetch)
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Брошь из винтажного стекла «Финкель и Штейн», 900 рублей (lmbd.ru)
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Oscar De La Renta, 38 350 рублей (ДЛТ)
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Брошь MUA, 1000 рублей (8-store)
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Клипсы Shourouk, 12 800 рублей (Au Pont Rouge)
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Колье More Is More Vintage, 4200 рублей (Subbota Showroom)
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Браслет Maripol X Atomic, 12 110 рублей (Au Pont Rouge)
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Брошь от Брошечной им. Билла Трейлора, 320 рублей («Подписные издания»)
Особенно приятно, что пока мировые бренды придерживаются консерватизма и дорогостоящих материалов, российские выпускают стейтмент-аксессуары по демократичным ценам. В ход идут любые подручные средства — олово, дерево, фарфор, витражное стекло и даже виниловые арт-пластинки, которые принимают вид невообразимых колец, браслетов и кулонов.
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Plyaka, 1200 рублей (plyaka.com)
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Кольцо Alisa Letsius, 4000 рублей (8-store)
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Нашивка Eye Project, 390 рублей (lmbd.ru)
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Брошь More Is More Vintage, 3500 рублей (Subbota Showroom)
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Броши из стекла и олова m.e_glass_studio, 1600 рублей (lmbd.ru)
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Balmain, 23 892 рублей (Farfetch)
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Серьги IULIASKU, 3000 рублей (IULIASKU)
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Колье Dolce & Gabbana, 59 500 рублей (ДЛТ)
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Olga Chernoschekova, 10 000 рублей (Olga Chernoschekova)
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Брошь Luch Design, 600 рублей (Luch Design)
У ювелира Петра Аксенова есть патриотичные «двуглавые» запонки, у петербургского бренда Waf-Waf — отличительные значки для заядлых прокрастинаторов, у IULIASKU — универсальные хомуты-трансформеры, а у Lourie — наманикюренный средний палец, который можно чинно повесить на грудь. Стоят такие украшения от 199 до 45 000 рублей, что делает их не только разумной инвестицией в осенне-зимние луки, но и хорошим подарком близким на Новый год.
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Серьги Luch Design, 800 рублей (Luch Design)
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Кольцо Miro, 6000 рублей (8-store)
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Брошь Agassy, 2500 рублей (Agassy)
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Кольцо из морского ежа Sergei Novikov, 70 000 рублей («Раритет»)
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Браслет Caviar Jewellery, 9000 рублей (Caviar Jewellery)
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J.W.Anderson, 25 500 рублей (nevsky152)
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Колье More Is More Vintage, 4100 рублей (Subbota Showroom)
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Dzhanelli Jewellery, 12 000 рублей (Dzhanelli Jewellery)
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Alexandra Red, 4500 рублей (lmbd.ru)
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Caviar Jewellery, 7000 рублей (Caviar Jewellery)
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