45 ультрамодных сережек, колец и браслетов из городских магазинов

В попытках утеплиться к грядущей зиме мы совсем забыли о средствах стайлинга, способных превратить мешковатый наряд капусты в ультрамодный образ. Собрали четыре десятка стильных деталей — от деревянных значков до колец из морского ежа — и рассказываем, в каких шоу-румах, бутиках и интернет-магазинах они продаются. 

  • Серги Dolce & Gabbana, 38 050 рублей (ДЛТ)

  • Кольцо Alexander McQueen, 22 436 рублей (Farfetch) 

  • Запонки Axenoff Jewellery, 45 000 рублей (Axenoff Jewellery)

  • Брошь от Брошечной им. Билла Трейлора, 320 рублей («Подписные издания») 

  • Колье ручной работы Shourouk, 26 320 рублей (Au Pont Rouge)

Почти все подиумные марки в этом сезоне ставят не на дизайн, а на стилизацию, приглашая к сотрудничеству ювелиров и мастеров бижутерии. Они, в свою очередь, ориентируются на текущие тренды и делают украшения в футуристичной, царской и арт-тематиках. Dolce & Gabbana выпускают серьги-ракеты, отправленные на планету любви и роскоши, Balmain — широкие чокеры с золотыми манетами, Dzhanelli Jewellery — броши с надписью «Космос» и винтажным (читай: просоветским) дизайном, а «Брошечная им. Билла Трейлора» — коллекцию пинов с лицами поэтов, художников и иконических героев картин. 

  • Брошь Agassy, 7500 рублей (Agassy)

  • Украшение-трансформер IULIASKU, 2500 рублей (IULIASKU)

  • Брошь от Брошечной им. Билла Трейлора, 320 рублей («Подписные издания»)

  • Alexander McQueen, 34 750 рублей (ДЛТ)

  • Waf-Waf, 199 рублей (Waf-Waf)

  • Моносерьга Off-White, 41 200 рублей (nevsky152)

  • Кожаный браслет Bottega Veneta, 15 660 рублей (ДЛТ)

  • Моносерьга Luch Design, 700 рублей (Luch Design)

  • Фарфоровая брошь The Poundshop, 950 рублей (Au Pont Rouge) 

  • Серьги Alekseev Jewelry, 1700 рублей (Alekseev Jewelry)

Самые классные украшения на сегодняшний день — это моно-серьги, крупные перстни и броши из необычных материалов. Хотя тенденции предыдущих месяцев все еще присутствуют в ювелирных и бижутерийных коллекциях, пусть и в слегка видоизмененных вариантах. Например, огромное колье, которое легко превращает старое платье в новое, теперь ассемитрично и сделано из декоративного жемчуга (Shourouk), хипповые кожаные браслеты украшены золотым напылением и завязаны в узел (Bottega Veneta), а шандельеры усыпаны бисером (Alexandra Red), пайетками (Shourouk) и кристаллами Swarovski (Dolce & Gabbana) в лучших традициях диско-эпохи.

  • Серьги Laboratory, цена по запросу (Laboratory)

  • Брошь Lourie, 4100 рублей (8-store)

  • Колье Mari, 29 180 рублей (Farfetch) 

  • Брошь из винтажного стекла «Финкель и Штейн», 900 рублей (lmbd.ru)

  • Oscar De La Renta, 38 350 рублей (ДЛТ)

     

  • Брошь MUA, 1000 рублей (8-store)

  • Клипсы Shourouk, 12 800 рублей (Au Pont Rouge) 

  • Колье More Is More Vintage, 4200 рублей (Subbota Showroom)

  • Браслет Maripol X Atomic, 12 110 рублей (Au Pont Rouge) 

  • Брошь от Брошечной им. Билла Трейлора, 320 рублей («Подписные издания»)

Особенно приятно, что пока мировые бренды придерживаются консерватизма и дорогостоящих материалов, российские выпускают стейтмент-аксессуары по демократичным ценам. В ход идут любые подручные средства — олово, дерево, фарфор, витражное стекло и даже виниловые арт-пластинки, которые принимают вид невообразимых колец, браслетов и кулонов. 

  • Plyaka, 1200 рублей (plyaka.com)

  • Кольцо Alisa Letsius, 4000 рублей (8-store)

  • Нашивка Eye Project, 390 рублей (lmbd.ru)

  • Брошь More Is More Vintage, 3500 рублей (Subbota Showroom)

  • Броши из стекла и олова m.e_glass_studio, 1600 рублей (lmbd.ru)

  • Balmain, 23 892 рублей (Farfetch)

  • Серьги IULIASKU, 3000 рублей (IULIASKU)

  • Колье Dolce & Gabbana, 59 500 рублей (ДЛТ)

  • Olga Chernoschekova, 10 000 рублей (Olga Chernoschekova)

  • Брошь Luch Design, 600 рублей (Luch Design)

У ювелира Петра Аксенова есть патриотичные «двуглавые» запонки, у петербургского бренда Waf-Waf — отличительные значки для заядлых прокрастинаторов, у IULIASKU — универсальные хомуты-трансформеры, а у Lourie — наманикюренный средний палец, который можно чинно повесить на грудь. Стоят такие украшения от 199 до 45 000 рублей, что делает их не только разумной инвестицией в осенне-зимние луки, но и хорошим подарком близким на Новый год. 

  • Серьги Luch Design, 800 рублей (Luch Design)

  • Кольцо Miro, 6000 рублей (8-store)

  • Брошь Agassy, 2500 рублей (Agassy)

  • Кольцо из морского ежа Sergei Novikov, 70 000 рублей («Раритет»)

  • Браслет Caviar Jewellery, 9000 рублей (Caviar Jewellery)

  • J.W.Anderson, 25 500 рублей (nevsky152)

  • Колье More Is More Vintage, 4100 рублей (Subbota Showroom)

  • Dzhanelli Jewellery, 12 000 рублей (Dzhanelli Jewellery)

  • Alexandra Red, 4500 рублей (lmbd.ru)

  • Caviar Jewellery, 7000 рублей (Caviar Jewellery)

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