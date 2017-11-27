45 ультрамодных сережек, колец и браслетов из городских магазинов

Почти все подиумные марки в этом сезоне ставят не на дизайн, а на стилизацию, приглашая к сотрудничеству ювелиров и мастеров бижутерии. Они, в свою очередь, ориентируются на текущие тренды и делают украшения в футуристичной, царской и арт-тематиках. Dolce & Gabbana выпускают серьги-ракеты, отправленные на планету любви и роскоши, Balmain — широкие чокеры с золотыми манетами, Dzhanelli Jewellery — броши с надписью «Космос» и винтажным (читай: просоветским) дизайном, а «Брошечная им. Билла Трейлора» — коллекцию пинов с лицами поэтов, художников и иконических героев картин.