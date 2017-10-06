Swatch открыл в России интернет-магазин

Швейцарских бренд Swatch, наконец, запустил онлайн-магазин. Теперь заказать мужские, женские и детские часы с яркими принтами и ремешками из силикона можно отовсюду, где есть интернет — сайт работает не только в России, но и еще в 25 странах Европы, Азии и Америки. Для удобной навигации в его шапке есть категории: там часы можно отсортировать по материалу, цвету, коллекции и функциям, выбрав для себя классический, автоматический и даже электронный циферблат. Там же, вверху страницы, есть топы — модели, которые у Swatch получают полный солд-аут — это ультратонкие Skin серебристого и розового оттенков, неоновые Gentlemen и браслетные Blue Boat.