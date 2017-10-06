Swatch открыл в России интернет-магазин
Швейцарских бренд Swatch, наконец, запустил онлайн-магазин. Теперь заказать мужские, женские и детские часы с яркими принтами и ремешками из силикона можно отовсюду, где есть интернет — сайт работает не только в России, но и еще в 25 странах Европы, Азии и Америки. Для удобной навигации в его шапке есть категории: там часы можно отсортировать по материалу, цвету, коллекции и функциям, выбрав для себя классический, автоматический и даже электронный циферблат. Там же, вверху страницы, есть топы — модели, которые у Swatch получают полный солд-аут — это ультратонкие Skin серебристого и розового оттенков, неоновые Gentlemen и браслетные Blue Boat.
На сайте можно быстрее, чем в оффлайн-магазине купить новые модели или найти уже вышедшие из продажи, а некоторые часы и вовсе никогда не приедут в корнеры. В будущим каждый посетитель shop.swatch.com сможет менять размер стальных браслетов, отправлять часы вместе с открыткой или собрать вариант с собственным уникальным дизайном. Оплатить заказ можно онлайн или при получении, а доставка осуществляется от всей территории России — если вы купите часы на сумму более 10 000 рублей, они приедут к вам домой совершенно бесплатно.
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