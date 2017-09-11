Swatch пополнил линейку ультратонких часов Skin новыми моделями

Швейцарский бренд Swatch пополнил коллекцию тонких часов Skin девятью новыми моделями в двух размерах — для мужчин и для женщин. Помимо удобного силиконового ремешка и яркого циферблата, они стали популярны благодаря технологии Be injection (особый способ соединения деталей из разных материалов), создающей эффект двухцветной волны. В коллекцию вошли черные часы SkinSuit, белые с серебристым циферблатом SkinSnow, несколько стальных моделей нежных оттенков и хронограф SkinTouch, дизайн которого напоминает первые релизы Skin 1997 года.