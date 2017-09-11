Швейцарский бренд Swatch пополнил коллекцию тонких часов Skin девятью новыми моделями в двух размерах — для мужчин и для женщин. Помимо удобного силиконового ремешка и яркого циферблата, они стали популярны благодаря технологии Be injection (особый способ соединения деталей из разных материалов), создающей эффект двухцветной волны. В коллекцию вошли черные часы SkinSuit, белые с серебристым циферблатом SkinSnow, несколько стальных моделей нежных оттенков и хронограф SkinTouch, дизайн которого напоминает первые релизы Skin 1997 года.
Swatch пополнил линейку ультратонких часов Skin новыми моделями
Напомним, Swatch — швейцарский бренд кварцевых и механических часов сегмента масс-маркет. Он был основан в 1983 году в качестве противодействия стремительно развивающимся азиатским производителям часов, которые завоевывали рынок своими недорогими кварцевыми часами. Название бренда расшифровывается как the «second watch» — «вторые часы», то есть часы на каждый день, доступный аксессуар.
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