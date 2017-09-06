Rado выпустили часы с ослепляющим циферблатом

Швейцарский производитель часов Rado объединился с американским дизайнером интерьеров Сэмом Амоя и выпустил новую модель часов True Blaze. Его корпус диаметром 40 мм выполнен из плазменной керамики и создает эффект диско-шара на запястье. Циферблат выглядит так, будто покрыт слоем серебристых металлических крошек, создающих впечатление всплеска мерцающих частиц. Но несмотря на такой претензионный элемент, часы сохраняют минималистический образ благодаря расположению золотистого логотипа и делений.

«Я хотел создать нечто простое, но инновационное. Нечто, что отражало бы мою эстетическую и дизайнерскую философию, — говорит Амоя. — В результате получились элегантные и инновационные часы. Выполненные не по классическим канонам, а гораздо более интересные и особые, но при этом простые и всегда актуальные».