35 серьезных (и не очень) часовых новинок июня

На швейцарском салоне Baselworld состоялись смотрины новых часов — «Собака.ru» разбирает по винтикам и балансирам главные премьеры сезона.

  • Techframe Ferrari 70 years Tourbillon Chronograph, Hublot

  • Chronomaster El Primero Grande Date Full Open, Zenith

  • Highway, Korloff

  • The Lindbergh Hour Angle Watch, Longines

  • Navitimer Rattrapante, Breitling

  • Turbine Chrono Sport, Perrelet

Все сложно

Часам с тонкой механической организацией и встроенной драмой доступна вся гамма чувств. Они могут озадачить своего хозяина паутиной меток, а могут осчастливить, сориентировав в глуши без единой телевышки.

  • Superocean Heritage II, Breitling

  • Fifty Fathoms Titan, Blancpain

  • DS Action Diver, Certina

  • Autavia, TAG Heuer

  • Grant Sport Chronograph, Fossil

  • Sea-Dweller, Rolex

Тихий омут

Часы нового сезона с керамическими кольцами на безеле обожают погружаться и в воду, и в воспоминания. Неоретрохронографы косплеят дайверские модели 1950-х годов, как Blancpain и Breitling, или 1960-х, как Rolex, TAG Heuer и Rado.

  • BOLT-68, Bomberg

  • Big Bang Unico Sapphire, Hublot

  • Aquanaut, Patek Philippe

  • Spring-summer 2017, Emporio Armani

  • Jacqueline, Fossil

  • DS Podium Lap Timer, Certina

Детское время

За каждым инфантилом может скрываться эстет-затворник. Примерно такое послание несут расчерченный в «классики» композитный ремень сложносочиненных Patek Philippe и прозрачный, как мармелад, Hublot, отлитый в стойком сапфировом стекле с добавлением хрома.

  • Classic Petite, Daniel Wellington

  • Lake, Michael Kors

  • Villeret, Blancpain

  • Monsieur de Chanel, Chanel

  • Clubmaster Timeless, Briston

  • Timeframes Whiplash, Diesel

  • Classique 7147, Breguet 

  • Flagship Heritage 60th Anniversary 1957–2017, Longines

Эмаль-диво

Эмаль или ее имитация — главный тренд года. Молочные реки и кофейные озера разливаются по циферблатам винтажных часов, время от времени (Breguet, Chanel и Longines не дадут соврать) элегантно подтапливая дополнительные счетчики.

  • Reine de Naples 8918, Breguet

  • J12 Graffiti, Chanel

  • 4 Seasons Spirit, Van Der Bauwede

  • Heritage Banana, Tissot

  • Minetta, DKNY

Хей, Артимейкер

Метки на циферблате прошли парадом, заявив о своих гражданских правах: к черту объективацию, они никому ничего не должны! Хотят — осыпаются, не хотят — ползут вверх от смещенной часовой шкалы или растекаются, как на картине Дали «Постоянство памяти».

  • Big Bubble, Corum

  • Slim Runway, Michael Kors

  • Maestro Beatles, Raymond Weil

  • True Phospho, Rado

У часов есть глаза

Часовщики сочиняют хай-тек-триллер: теперь не ты смотришь на циферблат, а он на тебя. Иногда в прямом смысле — как «глаз» дизайна Маттео Чеккарини на модели Corum. А иногда что-то бликует в матовой тьме или нагнетает саспенс сквозь перфорацию.

Текст: Алла Шарандина

Фото: Архивы пресс-служб

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