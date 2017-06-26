На швейцарском салоне Baselworld состоялись смотрины новых часов — «Собака.ru» разбирает по винтикам и балансирам главные премьеры сезона.
35 серьезных (и не очень) часовых новинок июня
Все сложно
Часам с тонкой механической организацией и встроенной драмой доступна вся гамма чувств. Они могут озадачить своего хозяина паутиной меток, а могут осчастливить, сориентировав в глуши без единой телевышки.
Тихий омут
Часы нового сезона с керамическими кольцами на безеле обожают погружаться и в воду, и в воспоминания. Неоретрохронографы косплеят дайверские модели 1950-х годов, как Blancpain и Breitling, или 1960-х, как Rolex, TAG Heuer и Rado.
Детское время
За каждым инфантилом может скрываться эстет-затворник. Примерно такое послание несут расчерченный в «классики» композитный ремень сложносочиненных Patek Philippe и прозрачный, как мармелад, Hublot, отлитый в стойком сапфировом стекле с добавлением хрома.
Эмаль-диво
Эмаль или ее имитация — главный тренд года. Молочные реки и кофейные озера разливаются по циферблатам винтажных часов, время от времени (Breguet, Chanel и Longines не дадут соврать) элегантно подтапливая дополнительные счетчики.
Хей, Артимейкер
Метки на циферблате прошли парадом, заявив о своих гражданских правах: к черту объективацию, они никому ничего не должны! Хотят — осыпаются, не хотят — ползут вверх от смещенной часовой шкалы или растекаются, как на картине Дали «Постоянство памяти».
У часов есть глаза
Часовщики сочиняют хай-тек-триллер: теперь не ты смотришь на циферблат, а он на тебя. Иногда в прямом смысле — как «глаз» дизайна Маттео Чеккарини на модели Corum. А иногда что-то бликует в матовой тьме или нагнетает саспенс сквозь перфорацию.
Текст: Алла Шарандина
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.