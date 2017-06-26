35 серьезных (и не очень) часовых новинок июня

У часов есть глаза

Часовщики сочиняют хай-тек-триллер: теперь не ты смотришь на циферблат, а он на тебя. Иногда в прямом смысле — как «глаз» дизайна Маттео Чеккарини на модели Corum. А иногда что-то бликует в матовой тьме или нагнетает саспенс сквозь перфорацию.