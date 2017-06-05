Российский бренд выпустил ювелирные украшения для бородачей

Российская марка Joya Jewelry представила серию украшений для волос на лице: серебряные клипсы, инкрустированные бриллиантами и фианитами. Коллекция получила название «Les p’ti truck» (от франц. «безделушки») и была вдохновлена тотемными символами: птицей, пулей, гранатой и звериным следом. Носить их можно как по отдельности, меняя в зависимости от дня недели и настроения, так и комбинировать между собой, если того позволяет длина бороды или усов. 

  • Виталий Козак, DJ's

  • Братья Смирновы, DJ's

  • Нарек Арутюнянц, музыкант

  • Владимир Перельман, ресторатор

  • Дмитрий Селиверстов, бодибилдер

  • Игорь Андреев, директор моды глянцевого журнала

  • Илья Абаев, футболист 

  • Павел Камин, эксперт по меху 

Первыми примерили необычные аксессуары герои лукбука Joya Jewelry: футболист Илья Абаев, музыкант Нарке Арутюнянц, директор моды в журнале Игорь Андреев, эксперт по меху Павел Камин, диджеи Братья Смирновы, ресторатор Владимир Перельман, бодибилдер Дмитрий Селиверстов и диджей Виталий Козак. Когда они будут доступны остальным мужчинам, пока неизвестно. 

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