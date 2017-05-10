Разные серьги, шнуры, осколки вазы и еще 5 остромодных украшений сезона

Броши в этом сезоне дизайнеры советуют заменять осколками ваз, а ремни — скакалками. По итогам прошедших недель моды рассказываем, какие украшения мы будем носить в этом году.

Разные серьги

Дизайнеры позаботились о тех, кто вечно теряет одну серьгу — на вечеринке, в такси, на ковре или в шкатулке с украшениями. Balenciaga и Maison Margiela предлагают не тосковать о пропаже, а миксовать оставшуюся с сережкой из другого комплекта. Чем больше аксессуары разнятся по длине, объему и цвету, тем круче.

  • Balenciaga

  • Balenciaga

  • Marin Margiela

Серьги-люстры

Чтобы доказать феноменальность этих сережек, проведите эксперимент: сначала наденьте обычную черную водолазку или белую футболку без украшений, а затем — с ними. Вкупе с длинными «люстрами» самые базовые предметы гардероба становятся нарядными: минимум затрат и максимум эффекта.

  • Saint Laurent

  • Miu Miu

  • Celine

  • Isabel Marant

Панк

Панк этой осенью — это не черная подводка и ирокез, а только украшения: цепи-воротники и ошейники Alexander Wang, пирсинг Gucci и акессуары Зигги Стардаста в коллекции Junya Watanabe.

Природные материалы

Кусок деревяшки на шнуре, как у Loewe, или ракушки на массивных цепях, как у Prada — свежая тенденция в мужской моде. Чтобы совместить приятное с полезным, советуем отправиться за материалами на прогулку по Финскому заливу или в леса Ленобласти. 

  • Prada

  • Prada

  • Loewe

Новый жемчуг

Этот камень ассоциировался у нас либо с хрестоматийной «ниткой жемчуга», либо с лаконичными серьгами-пуссетами. Но Gucci и прогрессивные Y/Project в осенне-зимних коллекциях вывели жемчуг на новый уровень: теперь из него делают гигантские серьги-кольца или многоярусные ожерелья, которые не напоминают о бабушкиной шкатулке. 

  • Gucci

  • Y/Project

  • Y/Project

Ключи

Теперь украшения-ключи выпускают не только Tiffany & Co. У Balenciaga они украшают браслет, напоминая о брелоках, в хип-хоп коллекции Марка Джейкобса ключи сделаны в виде сережек, а Maison Margiela вешают аксессуар на длинную цепь.

  • Marc Jacobs

  • Maison Margiela

  • Balenciaga

Фарфор

Лайфхак от Виктории Бэкхем и Демны Гвасалии: осколок разбитой, но очень красивой фарфоровой вазы или кружки, легко превращается в брошь.

  • Victoria Beckham

  • Balenciaga

Большие серьги-кольца

«Обручи» вернулись в трендбук благодаря моде на двухтысячные. Но стилизовать их нужно следуя правилу балансу — не с кроп-топами и трениками, как мы делали 15 лет назад, а с вещами из других: с бохо-платьями из 1970-х, блузами из 1980-х или бомберами из 1990-х. 

  • Alexander McQueen

  • Marc Jacobs

  • Fendi

Шнур

Прием с зарядками для телефона, которыми в лукбуке MM6 Maison Margiela подпоясывали костюмы и платья, конечно, перебор для повседневности (но для вечеринки — то что надо). А намотанные на сумки скакалки вместо ручек — ироничный и допустимый ход, который мы подсмотрели в осеннем лукбуке Roksanda.

  • Calvin Klein Collection

  • MM6 Maison Margiela

  • Roksanda

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  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:
  • Места: ДЛТ, Prada

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