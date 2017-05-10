Разные серьги, шнуры, осколки вазы и еще 5 остромодных украшений сезона

Большие серьги-кольца

«Обручи» вернулись в трендбук благодаря моде на двухтысячные. Но стилизовать их нужно следуя правилу балансу — не с кроп-топами и трениками, как мы делали 15 лет назад, а с вещами из других: с бохо-платьями из 1970-х, блузами из 1980-х или бомберами из 1990-х.