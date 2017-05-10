Броши в этом сезоне дизайнеры советуют заменять осколками ваз, а ремни — скакалками. По итогам прошедших недель моды рассказываем, какие украшения мы будем носить в этом году.
Разные серьги, шнуры, осколки вазы и еще 5 остромодных украшений сезона
Разные серьги
Дизайнеры позаботились о тех, кто вечно теряет одну серьгу — на вечеринке, в такси, на ковре или в шкатулке с украшениями. Balenciaga и Maison Margiela предлагают не тосковать о пропаже, а миксовать оставшуюся с сережкой из другого комплекта. Чем больше аксессуары разнятся по длине, объему и цвету, тем круче.
Серьги-люстры
Чтобы доказать феноменальность этих сережек, проведите эксперимент: сначала наденьте обычную черную водолазку или белую футболку без украшений, а затем — с ними. Вкупе с длинными «люстрами» самые базовые предметы гардероба становятся нарядными: минимум затрат и максимум эффекта.
Панк
Панк этой осенью — это не черная подводка и ирокез, а только украшения: цепи-воротники и ошейники Alexander Wang, пирсинг Gucci и акессуары Зигги Стардаста в коллекции Junya Watanabe.
Природные материалы
Кусок деревяшки на шнуре, как у Loewe, или ракушки на массивных цепях, как у Prada — свежая тенденция в мужской моде. Чтобы совместить приятное с полезным, советуем отправиться за материалами на прогулку по Финскому заливу или в леса Ленобласти.
Новый жемчуг
Этот камень ассоциировался у нас либо с хрестоматийной «ниткой жемчуга», либо с лаконичными серьгами-пуссетами. Но Gucci и прогрессивные Y/Project в осенне-зимних коллекциях вывели жемчуг на новый уровень: теперь из него делают гигантские серьги-кольца или многоярусные ожерелья, которые не напоминают о бабушкиной шкатулке.
Ключи
Теперь украшения-ключи выпускают не только Tiffany & Co. У Balenciaga они украшают браслет, напоминая о брелоках, в хип-хоп коллекции Марка Джейкобса ключи сделаны в виде сережек, а Maison Margiela вешают аксессуар на длинную цепь.
Фарфор
Лайфхак от Виктории Бэкхем и Демны Гвасалии: осколок разбитой, но очень красивой фарфоровой вазы или кружки, легко превращается в брошь.
Большие серьги-кольца
«Обручи» вернулись в трендбук благодаря моде на двухтысячные. Но стилизовать их нужно следуя правилу балансу — не с кроп-топами и трениками, как мы делали 15 лет назад, а с вещами из других: с бохо-платьями из 1970-х, блузами из 1980-х или бомберами из 1990-х.
Шнур
Прием с зарядками для телефона, которыми в лукбуке MM6 Maison Margiela подпоясывали костюмы и платья, конечно, перебор для повседневности (но для вечеринки — то что надо). А намотанные на сумки скакалки вместо ручек — ироничный и допустимый ход, который мы подсмотрели в осеннем лукбуке Roksanda.
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