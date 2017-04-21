6 ювелирных новинок апреля

Mercury High Jewellery

Платина на 11% тяжелее золота, но такая ноша не тянет. Потому что металл королей — самый чистый, редкий и плотный среди драгоценных. Царапины на нем не способно оставить ни время, ни золотые коготки-крапаны, которые держат измуруды и желтые бриллианты в украшениях коллекции. Кроме них, геммологи из Валенцы отобрали рубины и сапфиры самых глубоких оттенков, а также александриты, которые при разном освещении меняют окрас от зеленого до пурпурного.