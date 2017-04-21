6 ювелирных новинок апреля

Ювелиры выложили драгоценными камнями половину радуги: ребята точно знают, где сидит фазан. 

Mercury High Jewellery

Платина на 11% тяжелее золота, но такая ноша не тянет. Потому что металл королей — самый чистый, редкий и плотный среди драгоценных. Царапины на нем не способно оставить ни время, ни золотые коготки-крапаны, которые держат измуруды и желтые бриллианты в украшениях коллекции. Кроме них, геммологи из Валенцы отобрали рубины и сапфиры самых глубоких оттенков, а также александриты, которые при разном освещении меняют окрас от зеленого до пурпурного.

Gold Struck, Stephen Webster

От многоцветья серег с бирюзой, аметистами, танзанитами и голубыми топазами нас, по идее добрейшего Стивена Вебстера, должен хватить «золотой удар». 

Verano, Carrera y Carrera

Сидящие на изгибах белого золота топазы и аметисты изображают утреннюю росу в мадридском парке El Retiro, а хризолиты — мимикрировавшего под травинку геккона.

«Логомания», Pandora

Кольца и браслеты с разноцветной эмалью и россыпью цирконов лучше носить охапками, как полевые цветы.

«Кресты», Levashova Elagina

Мастерица Евгения Левашова-Елагина обвешала серебряными «эмодзи» всех ит-школьниц обеих столиц, а теперь ставит на забавах переходного возраста цирконовые кресты.

«Логомания», Pandora

Кольца и браслеты с разноцветной эмалью и россыпью цирконов лучше носить охапками, как полевые цветы.

Copacabana, Tirisi Moda

Кожаные браслеты голландского бренда теперь скрепляют обтекаемые «плюсы» из белого и розового золота.

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  • Автор: sobaka
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  • Материал из номера: Апрель

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