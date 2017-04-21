Ювелиры выложили драгоценными камнями половину радуги: ребята точно знают, где сидит фазан.
6 ювелирных новинок апреля
Mercury High Jewellery
Платина на 11% тяжелее золота, но такая ноша не тянет. Потому что металл королей — самый чистый, редкий и плотный среди драгоценных. Царапины на нем не способно оставить ни время, ни золотые коготки-крапаны, которые держат измуруды и желтые бриллианты в украшениях коллекции. Кроме них, геммологи из Валенцы отобрали рубины и сапфиры самых глубоких оттенков, а также александриты, которые при разном освещении меняют окрас от зеленого до пурпурного.
Gold Struck, Stephen Webster
От многоцветья серег с бирюзой, аметистами, танзанитами и голубыми топазами нас, по идее добрейшего Стивена Вебстера, должен хватить «золотой удар».
Verano, Carrera y Carrera
Сидящие на изгибах белого золота топазы и аметисты изображают утреннюю росу в мадридском парке El Retiro, а хризолиты — мимикрировавшего под травинку геккона.
«Логомания», Pandora
Кольца и браслеты с разноцветной эмалью и россыпью цирконов лучше носить охапками, как полевые цветы.
«Кресты», Levashova Elagina
Мастерица Евгения Левашова-Елагина обвешала серебряными «эмодзи» всех ит-школьниц обеих столиц, а теперь ставит на забавах переходного возраста цирконовые кресты.
«Логомания», Pandora
Кольца и браслеты с разноцветной эмалью и россыпью цирконов лучше носить охапками, как полевые цветы.
Copacabana, Tirisi Moda
Кожаные браслеты голландского бренда теперь скрепляют обтекаемые «плюсы» из белого и розового золота.
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