Тянут-потянут, а соединить кольцо не могут: ювелирный пилатес — главный тренд весны. О новинках месяца рассказывает Алла Шарандина.
Кольца BVLGARI, Chopard и еще 3 ювелирных хита месяца
Dragon, WTS
Моде на дискретность поддались даже байкерские перстни XXL. Серебряный дракон с похмельными глаз- ками из красного хрусталя — дело рук ювелира из Майами Дона Шейда.
Malevich Avgvst by Natalia Bryantseva
Набор «Юный супрематист» состоит из нескольких серебряных колец с геометрическими фигурами, покрытыми красной и черной эмалью.
Happy Hearts, Chopard
Украшения из коллекции с плавающими бриллиантами напоминают крапленую карту червонной масти, где одно сердечко подмигивает игроку, а другое отвлекает соперников.
Divas’ Dream, BVLGARI
Игрушечный горн и подвижный «колокольчик» из розового золота с инкрустацией обречены вечность смотреть в разные стороны.
Lumiere, Korloff
По всей видимости, перед нами цветик-семицветик, чьи два живописно пожелтевших лепестка ветер бросил неподалеку.
«Престиж», «Смоленские бриллианты»
Ленту из белого золота замыкает на себе с искровым разрядом круглый бриллиант в 0,16 карата.
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