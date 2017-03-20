Кольца BVLGARI, Chopard и еще 3 ювелирных хита месяца

Тянут-потянут, а соединить кольцо не могут: ювелирный пилатес — главный тренд весны. О новинках месяца рассказывает Алла Шарандина.

Dragon, WTS

Моде на дискретность поддались даже байкерские перстни XXL. Серебряный дракон с похмельными глаз- ками из красного хрусталя — дело рук ювелира из Майами Дона Шейда.

Malevich Avgvst  by Natalia Bryantseva

Набор «Юный супрематист» состоит из нескольких серебряных колец с геометрическими фигурами, покрытыми красной и черной эмалью.

Happy Hearts, Chopard

Украшения из коллекции  с плавающими бриллиантами напоминают крапленую карту червонной масти, где одно сердечко подмигивает игроку, а другое отвлекает соперников.

Divas’ Dream, BVLGARI

Игрушечный горн и подвижный «колокольчик» из розового золота с инкрустацией обречены вечность смотреть в разные стороны. 

Lumiere, Korloff

По всей видимости, перед нами цветик-семицветик, чьи два живописно пожелтевших лепестка ветер бросил неподалеку.

«Престиж», «Смоленские бриллианты»

Ленту из белого золота замыкает на себе с искровым разрядом круглый бриллиант в 0,16 карата. 

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  • Автор: sobaka
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  • Материал из номера: Март, 194

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