10 молодых (и прекрасных) дизайнеров украшений из России

Fiancé

Бренд Fiancé, который придумала Мира Смурова из Петербурга, специализируется на лаконичных украшениях вне времени и вне тенденций. В ассортименте — серебряные кольца, чокеры, браслеты, которые лучше всех в лукбуке показаны на самой Мире. Украшения можно заказать в красивом онлайн-магазине бренда или померить оффлайн — например, в магазине NNedre в Басковом переулке.

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Stl_lab

Выпускница МАРХИ Тамара Трусова, увлекшись 3d-моделлированием и программированием, выпустила прогрессивную коллекцию в честь цитоскелета, диаграмма Вороного и ленты Мебиуса. На этом технологичность украшений не заканчивается: украшения сделаны с помощью 3d-печати в Нью-Йорке.

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Os Sa

Марка из Петербурга — фея с обратным эффектом: за вознаграждение дает серебряную подвеску или кольцо с белоснежным зубом. Для слабонервных есть варианты с коронками или с камнями.

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Ko and Co Jewelry

У колец, кулонов и браслетов из нержавеющей стали есть суперспособность: они балансируют даже самые приторные бэбби-долл платья или розовые тотал-луки. Именно с ними мы и советуем носить украшения Ko and Co Jewelry, которые продаются здесь.

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Shabut jewelry

У невролога Военно-медицинской академии и одного из первых организаторов сети частных домов престарелых в России Ирины Шабут есть еще одно увлечение: ювелирный дизайн. В ее коллекции украшений есть серебряные кольца, броши, пряжки на туфли, точь-в-точь имитирующие сирень.

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Сергей Новиков 

Мы уже рассказывали, что в стране случился ренессанс ручного труда: в мастерских Москвы, Петербурга и до самых окраин рождаются уникальные изделия. Например, как эти украшения Сергея Новикова из Петербурга, которые повторяют фактуры клевера или гнезда птиц и при этом выглядят не как поделки, а как арт-объекты.

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Janta Jewellery

Дизайнер бренда Татьяна Корнева из Петербурга комментирует свои работы так: «Мы привыкли, что жемчуг — это центральный элемент в украшении, а мастерство и фантазии ювелира остаются на заднем плане. Но в этой коллекции я играю на контрастах: лаконичную форму шара, присущую жемчужине, я погружаю в металл, подвешиваю в воздухе, визуально разрезаю напополам и прячу в переплетениях линий».

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Наталия Коханая

За основу своих украшений ювелир из Екатеринбурга взяла теорию привычки: если повторять одно и то же действие в течение 21 дня, оно откладывается в подсознание, и после мы начинаем делать его автомате. Кулон «Аскет» позволяет контролировать новую привычку: например, если вы решили делать зарядку каждое утро, нужно зафикисировать дверцу в верхней части на 21 день. Если привычка нарушена — меняем положение двери и начинаем заново.

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  • Автор: sobaka
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