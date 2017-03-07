Мы начинаем серию материалов, в которых будем знакомить вас с участниками нашего проекта «Новые имена в дизайне 2017», не дожидаясь результатов онлайн-голосования и выбора экспертов. В первом выпуске — новые бренды украшений, на которые стоит обратить внимание уже сейчас.
10 молодых (и прекрасных) дизайнеров украшений из России
Fiancé
Бренд Fiancé, который придумала Мира Смурова из Петербурга, специализируется на лаконичных украшениях вне времени и вне тенденций. В ассортименте — серебряные кольца, чокеры, браслеты, которые лучше всех в лукбуке показаны на самой Мире. Украшения можно заказать в красивом онлайн-магазине бренда или померить оффлайн — например, в магазине NNedre в Басковом переулке.
Stl_lab
Выпускница МАРХИ Тамара Трусова, увлекшись 3d-моделлированием и программированием, выпустила прогрессивную коллекцию в честь цитоскелета, диаграмма Вороного и ленты Мебиуса. На этом технологичность украшений не заканчивается: украшения сделаны с помощью 3d-печати в Нью-Йорке.
Os Sa
Марка из Петербурга — фея с обратным эффектом: за вознаграждение дает серебряную подвеску или кольцо с белоснежным зубом. Для слабонервных есть варианты с коронками или с камнями.
Ko and Co Jewelry
У колец, кулонов и браслетов из нержавеющей стали есть суперспособность: они балансируют даже самые приторные бэбби-долл платья или розовые тотал-луки. Именно с ними мы и советуем носить украшения Ko and Co Jewelry, которые продаются здесь.
Shabut jewelry
У невролога Военно-медицинской академии и одного из первых организаторов сети частных домов престарелых в России Ирины Шабут есть еще одно увлечение: ювелирный дизайн. В ее коллекции украшений есть серебряные кольца, броши, пряжки на туфли, точь-в-точь имитирующие сирень.
Сергей Новиков
Мы уже рассказывали, что в стране случился ренессанс ручного труда: в мастерских Москвы, Петербурга и до самых окраин рождаются уникальные изделия. Например, как эти украшения Сергея Новикова из Петербурга, которые повторяют фактуры клевера или гнезда птиц и при этом выглядят не как поделки, а как арт-объекты.
Janta Jewellery
Дизайнер бренда Татьяна Корнева из Петербурга комментирует свои работы так: «Мы привыкли, что жемчуг — это центральный элемент в украшении, а мастерство и фантазии ювелира остаются на заднем плане. Но в этой коллекции я играю на контрастах: лаконичную форму шара, присущую жемчужине, я погружаю в металл, подвешиваю в воздухе, визуально разрезаю напополам и прячу в переплетениях линий».
Наталия Коханая
За основу своих украшений ювелир из Екатеринбурга взяла теорию привычки: если повторять одно и то же действие в течение 21 дня, оно откладывается в подсознание, и после мы начинаем делать его автомате. Кулон «Аскет» позволяет контролировать новую привычку: например, если вы решили делать зарядку каждое утро, нужно зафикисировать дверцу в верхней части на 21 день. Если привычка нарушена — меняем положение двери и начинаем заново.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.