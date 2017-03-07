Наталия Коханая

За основу своих украшений ювелир из Екатеринбурга взяла теорию привычки: если повторять одно и то же действие в течение 21 дня, оно откладывается в подсознание, и после мы начинаем делать его автомате. Кулон «Аскет» позволяет контролировать новую привычку: например, если вы решили делать зарядку каждое утро, нужно зафикисировать дверцу в верхней части на 21 день. Если привычка нарушена — меняем положение двери и начинаем заново.

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