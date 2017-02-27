2 марта на Старо-Невском проспекте открывается новый мультибрендовый ювелирный бутик, где будут представлены украшения Boucheron, Korloff, Palmiero, Gavello, Tirisi, Mattia Cielo, Crows Nest, Van Der Bauwede, Yoko и других знаковых брендов.
Открытие: ювелирный бутик Gold Union Jewelry House
Ювелирный дом Gold Union начал свою драгоценную историю в 2004 году с открытия монобрендового бутика Gavello: компания познакомила Петербург с маркой, известной благодаря своему анатомичному и авангардному дизайну. Сейчас в богатую коллекцию Gold Union входят многие именитые ювелирные бренды, а компании принадлежат салоны Korloff и Monza на Михайловской улице и бутики Piu Bello на Большой Конюшенной улице, в ТРЦ Галерея и ТК Невский Центр.
Старо-Невский проспект, адрес нового бутика Gold Union Jewelry House, можно назвать одним из luxury-кластеров на карте Петербурга. Здесь, в окружении легендарных Chanel, Fendi, Louis Vuitton, Cacharel, Fendi и Brioni, 2 марта открывается мультибрендовый салон, где под одной крышей Gold Union соберет щемящие душу произведения ювелирного искусства.
Новый бутик состоит из четырех залов, один из которых — в стиле lounge — предназначен для светских раутов. Отдельные корнеры выделены под флагманские бренды: здесь будут сиять бриллианты от Boucheron и Korloff, а в большом светлом первом зале — коллекции Palmiero, Crows Nest, Tirisi, Mattia Cielo, Van Der Bauwede, Yoko и Quinting. Пространство нового бутика предусматривает регулярные выставки украшений. Так, например, произойдет 2 марта в день открытия: Gold Union специально к событию везет в Петербург новые ювелирные имена.
Gold Union Jewelry, Невский пр., 137, goldunionhouse.com
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