Открытие: ювелирный бутик Gold Union Jewelry House

2 марта на Старо-Невском проспекте открывается новый мультибрендовый ювелирный бутик, где будут представлены украшения Boucheron, Korloff, Palmiero, Gavello, Tirisi, Mattia Cielo, Crows Nest, Van Der Bauwede, Yoko и других знаковых брендов.

  • Crow's Nest

  • Boucheron

  • Korloff

Ювелирный дом Gold Union начал свою драгоценную историю в 2004 году с открытия монобрендового бутика Gavello: компания познакомила Петербург с маркой, известной благодаря своему анатомичному и авангардному дизайну. Сейчас в богатую коллекцию Gold Union входят многие именитые ювелирные бренды, а компании принадлежат салоны Korloff и Monza на Михайловской улице и бутики Piu Bello на Большой Конюшенной улице, в ТРЦ Галерея и ТК Невский Центр.

  • Palmiero

  • Tirisi

  • Korloff

Старо-Невский проспект, адрес нового бутика Gold Union Jewelry House, можно назвать одним из luxury-кластеров на карте Петербурга. Здесь, в окружении легендарных Chanel, Fendi, Louis Vuitton, Cacharel, Fendi и Brioni, 2 марта открывается мультибрендовый салон, где под одной крышей Gold Union соберет щемящие душу произведения ювелирного искусства. 

 

  • Van der Bauwede

  • Yoko

  • Mariani

Новый бутик состоит из четырех залов, один из которых — в стиле lounge — предназначен для светских раутов. Отдельные корнеры выделены под флагманские бренды: здесь будут сиять бриллианты от Boucheron и Korloff, а в большом светлом первом зале — коллекции Palmiero, Crows Nest, Tirisi, Mattia Cielo, Van Der Bauwede, Yoko и Quinting. Пространство нового бутика предусматривает регулярные выставки украшений. Так, например, произойдет 2 марта в день открытия: Gold Union специально к событию везет в Петербург новые ювелирные имена. 

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