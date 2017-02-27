Открытие: ювелирный бутик Gold Union Jewelry House

Новый бутик состоит из четырех залов, один из которых — в стиле lounge — предназначен для светских раутов. Отдельные корнеры выделены под флагманские бренды: здесь будут сиять бриллианты от Boucheron и Korloff, а в большом светлом первом зале — коллекции Palmiero, Crows Nest, Tirisi, Mattia Cielo, Van Der Bauwede, Yoko и Quinting. Пространство нового бутика предусматривает регулярные выставки украшений. Так, например, произойдет 2 марта в день открытия: Gold Union специально к событию везет в Петербург новые ювелирные имена.