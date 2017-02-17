Легче легкого! С таким настроем ювелиры сдают зимнюю сессию. Алла Шарандина рассказывает о февральских премьерах.
5 ювелирных новинок февраля
Lace, Judith Ripka
Кафф из белого золота оплетает запястье паутиной с застрявшими в ней бриллиантовыми росинками.
Dream Feather, Crow’s Nest
Ни в сказке сказать, ни пером описать — безмолвно сдаемся перед чарами этого кольца на весь перст с бриллиантами и цаворитом.
«Кружева», «Смоленские бриллианты»
В узор шантильи вшиты тридцать бриллиантов круглой огранки общим весом почти полкарата.
Tassel, Vincent Peach
Кисточки из оленьей кожи, серебряное «стремя» и две пресноводные таитянские жемчужины — такая парадная сбруя досталась сережкам от нэшвиллского ювелира.
Featherana, Leivankash
Пух и перья остаются легкими, даже если полностью отлиты, как эти серьги-гвоздики, из стерлингового серебра.
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