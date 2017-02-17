5 ювелирных новинок февраля

Легче легкого! С таким настроем ювелиры сдают зимнюю сессию. Алла Шарандина рассказывает о февральских премьерах.

Lace, Judith Ripka

Кафф из белого золота оплетает запястье паутиной с застрявшими в ней бриллиантовыми росинками.

Dream Feather, Crow’s Nest

Ни в сказке сказать, ни пером описать — безмолвно сдаемся перед чарами этого кольца на весь перст с бриллиантами и цаворитом.

«Кружева», «Смоленские бриллианты»

В узор шантильи вшиты тридцать бриллиантов круглой огранки общим весом почти полкарата. 

Tassel, Vincent Peach

Кисточки из оленьей кожи, серебряное «стремя» и две пресноводные таитянские жемчужины — такая парадная сбруя досталась сережкам от нэшвиллского ювелира.

Featherana, Leivankash

Пух и перья остаются легкими, даже если полностью отлиты, как эти серьги-гвоздики, из стерлингового серебра.

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  • Автор: sobaka
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