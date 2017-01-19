Swatch выпустит посвященные Петербургу часы

Марка швейцарских часов Swatch запускает модель часов «Петр I», посвященных Петербургу. На циферблате изображен кораблик со шпиля Адмиралтейства. Модель будет доступна в российских магазинах бренда.

Также в Swatch разработали часы в московском стиле: на них изобразили Красную площадь и Собор Василия Блаженного.

Добавим, что в прошлом году Adidas выпустил посвященные нашему городу кроссовки Gazele: синие полоски на них символизируют Неву и футбольное наследие.