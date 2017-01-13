Черные Rado из керамики, трансформер Bomberg и еще 5 часовых новинок января

Rado Ceramica

Поклонник русского конструктивизма промышленный дизайнер Константин Грчич сделал часы Rado Ceramica еще артистичнее. Мужские часы в обновленном варианте получились у него бархатисто-матовыми, женские — глянцевыми, с бриллиантовыми индексами. А одну модель дизайнер «оцифровал»: теперь у них есть метки-числа в авторском шрифте. Таких часов выпущено 701: дополнительный экземпляр в тираже дизайнер определил лично на свое запястье.