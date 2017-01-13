Часовщики отвлеклись от металла и обратили взор на тонкие материи — резину, кожу и кордуру. Алла Шарандина составила гид по премьерам месяца.
Черные Rado из керамики, трансформер Bomberg и еще 5 часовых новинок января
Big Bang One Click, Hublot
Смелый mix’n’match бриллиантов, розового золота и каучука могут позволить себе фэшиониста со стажем. Они в курсе, что драгоценности — это навсегда, а ремешок — аксессуар, который благодаря системе one click можно менять по щелчку. Совершенно буквально. (ДЛТ)
BOLT-68 Automatic Samurai, Bomberg
Батальон из 250 часов лимитированной коллекции «Самурай» освобождается от плетеных кожаных ремней в секундной атаке: система крепления байонет, как у объектива кинокамеры, позволяет корпусу из состаренной стали мгновенно встроиться в медальон на цепочке.
Clubmaster, Briston
Молодой и молодецкий французский бренд вырезает корпуса часов, как дужки и оправы солнцезащитных очков, из ацетата целлюлозы. И пристегивает к ним крепкие водостойкие «натовские» ремешки в тридцати трех расцветках.
Rado Ceramica
Поклонник русского конструктивизма промышленный дизайнер Константин Грчич сделал часы Rado Ceramica еще артистичнее. Мужские часы в обновленном варианте получились у него бархатисто-матовыми, женские — глянцевыми, с бриллиантовыми индексами. А одну модель дизайнер «оцифровал»: теперь у них есть метки-числа в авторском шрифте. Таких часов выпущено 701: дополнительный экземпляр в тираже дизайнер определил лично на свое запястье.
Carrera Heuer 01, TAG Heuer
Керамика, сталь и титан — три кита, на которых стоит обновленная коллекция Carrera Heuer 01. Мануфактурный механизм с автоподзаводом имеет «варианты отделки» корпуса, безеля, ушек и кольца во всех трех материалах. Островок стабильности — каучуковый браслет.
Place Girardet Launch of Sputnik, Girard-Perregaux
В коллекции к дню рождения мануфактуры 225 моделей — по одному экземпляру на каждый год славной жизни юбиляра. Часы с порядковым номером 1957 посвящены запуску спутника, поэтому знаменитый золотой мост тут тоже взмыл на орбиту над балансовым колесом Microvar.
Sports Chronograph, Emporio Armani
Матовая сталь, алюминиевое кольцо плюс ремешок из армейского водоотталкивающего нейлона кордура плотностью 1000 den — вот снаряжение этого боевого кварцевого хронографа.
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