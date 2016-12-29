Эмир Кустурица придумал дизайн для часов «Ракета»

Семья Кустурицы давно знакома с брендом давно. Когда Дуня Кустурица, дочь режиссера, приезжала в Москву, она привезла с собой часы «Ракета» своего дедушки — они стали единственной семейной вещью, спасенной во время бомбардировки Сараево.

Петродворцовый часовой завод — старейший в России. Петр I основал его в 1721 году. С 1961 года завод начал выпускать часы «Ракета», посвященные космонавту Юрию Гагарину. В 2009 году «Ракета» пережила второе рождение: креативную студию возглавил граф Жак фон Полье, бывший банкир, в совет директоров часового завода вошел князь Ростислав Романов.