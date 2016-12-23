Breguet из розового золота, Bell & Ross с черепами и еще 5 часовых новинок декабря

Наш бьюти-редактор Алла Шарандина собрала последние премьеры уходящего года — от брутальных циферблатов с драконами и черепами до новогодних часов с рождественским красным ремешком или ободком из бриллиантов.

BR01 Burning Skull Bell & Ross

Пламенный оклад вокруг стально­го черепа граверы набивали, как татуировку: каждая линия вручную заполнена с помощью иглы черной лаковой краской. Сам Йорик в пяти­стах экземплярах перекочевал с шеврона американских парашю­тистов времен Второй мировой. (ДЛТ)

Classique Grande Complication 5347, Breguet

Часы, достойные правителя Семи Королевств, от­ литы из розового золота, вручную гравированы и гильошированы, а главное — снабжены сразу двумя вращающимися тур­бийонами. (ДЛТ)

Dragon Animaline, «Ника Exclusive»

Внушительный дракон в золотой чешуе атако­вал механизм­-скелетон швейцарского калибра ETA 6498 с ручным подзаводом. Но ока­зался пойман и заточен между двух прочных сапфировых стекол. («Ника» в ТЦ «Пик»)

Hyperchrome Diamonds, Rado; Chemin des Tourelles, Tissot; Park Slope, DKNY; Norie, Michael Kors

Женские часы зимой начинают мягко бликовать и искриться: перла­мутровым цифер­ блатом, как новые Tissot, бриллиан­товым ободком, как керамические Rado, или хрусталь­ным — как Michael Kors и снежные DKNY.

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