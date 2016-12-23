Наш бьюти-редактор Алла Шарандина собрала последние премьеры уходящего года — от брутальных циферблатов с драконами и черепами до новогодних часов с рождественским красным ремешком или ободком из бриллиантов.
Breguet из розового золота, Bell & Ross с черепами и еще 5 часовых новинок декабря
BR01 Burning Skull Bell & Ross
Пламенный оклад вокруг стального черепа граверы набивали, как татуировку: каждая линия вручную заполнена с помощью иглы черной лаковой краской. Сам Йорик в пятистах экземплярах перекочевал с шеврона американских парашютистов времен Второй мировой. (ДЛТ)
Classique Grande Complication 5347, Breguet
Часы, достойные правителя Семи Королевств, от литы из розового золота, вручную гравированы и гильошированы, а главное — снабжены сразу двумя вращающимися турбийонами. (ДЛТ)
Dragon Animaline, «Ника Exclusive»
Внушительный дракон в золотой чешуе атаковал механизм-скелетон швейцарского калибра ETA 6498 с ручным подзаводом. Но оказался пойман и заточен между двух прочных сапфировых стекол. («Ника» в ТЦ «Пик»)
Hyperchrome Diamonds, Rado; Chemin des Tourelles, Tissot; Park Slope, DKNY; Norie, Michael Kors
Женские часы зимой начинают мягко бликовать и искриться: перламутровым цифер блатом, как новые Tissot, бриллиантовым ободком, как керамические Rado, или хрустальным — как Michael Kors и снежные DKNY.
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