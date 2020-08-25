В России стала доступна к продаже новая модель часов Pilot Type 20 Rescue. Она примечательна тем, что является частью авиаторской линии, которая занимает особое место в Zenith. Модель создана по мотивам измерительных инструментов для пионеров воздухоплавания. По этому поводу мы решили вспомнить о других важных экзмеплярах в коллекции Pilot от швейцарского бренда.
Любовь к небу: легендарная коллекция часов Pilot от Zenith
Развитие воздушной навигации в начале XX века потребовало создания высокоточных бортовых приборов для самолетов и дирижаблей, совершавших перелеты через океаны и полюса. Мануфактура Zenith стала одним из первых конструкторов летных приборов. Эти инструменты отвечали всем техническим требованиям, предъявляемым авиастроением: устойчивость к температурным колебаниям, воздействию магнитных полей и сильным вибрациям сочеталась в них с надежностью, точностью, прочностью и оптимальной читаемостью показаний. Именно поэтому в 1930-40-е гг. авиационными часами Zenith Type 20 были оснащены многие летательные аппараты, в том числе знаменитые самолеты «Кодрон».
Коллекция Pilot — отголосок той эпохи воздушных подвигов пионеров авиации. Используемые в ее моделях часовые механизмы воплощают проверенное временем мастерство часовщиков Мануфактуры, красоту и свободу полета. Часы коллекции Pilot олицетворяют собой жажду новых открытий, любовь к приключениям и стремление к самореализации.
Montre d’Aéronef Zenith Type 20 и Pilot Montre d’Aéronef Type 20
Такие часы были на руке Луи Блерио, который в 1909 году смог перелететь Ла-Манш на моторном летательном аппарате. Его часы Zenith были оснащены люминесцентными стрелками и цифрами, обеспечивающими оптимальную читаемость показаний, а также удобной рифленой заводной головкой, операции с которой можно было производить, не снимая перчаток.
В 2012-м бренд перевыпустил знаменитую модель — теперь корпус диаметром 57,5 мм служит прекрасным напоминанием о самых героических подвигах пионеров авиации начала XX века. Рифленая заводная головка напоминает заводные головки первых авиационных часов, операции с которыми можно было осуществлять даже в перчатках. Пространство между ушками шириной 27 мм подчеркивает строгую геометрию этих деталей, к которым крепится ремешок из патинированной кожи, сшитый и украшенный вручную видимыми стежками. Винтажный стиль модели придает также черный циферблат с оптимальной читаемостью показаний, которую обеспечивают люминесцентные элементы. Прозрачная задняя крышка открывает взору механизм с ручным заводом калибра 5011K диаметром 50 мм с эксклюзивной отделкой — 19 камнями и крупным узором «женевские полоски», которые украшает родированные мосты. Сертифицированный COSC механизм является наследником знаменитого калибра карманных часов 5011, который обеспечил успех марки Zenith в 1960-е годы и которому в 1967-м государственная астрономическая обсерватория Невшатель присвоила звание самого точного в мире хронометра.
Zenith Chronographe 1960 и Pilot Big Date Special
Хронограф Zenith выпускали в начале 1960-х годов для фирмы A. Cairelli — официального поставщика итальянских ВВС. Тогда хронограф был с ручным заводом и украшен гравировкой Tipo CP-2 на задней крышке, что подчеркивало его военное предназначение. Черный циферблат с двумя счетчиками в положении «9 часов» и «3 часа» резко контрастировал с люминесцентными цифрами и стрелками. Хронограф был оснащен вращающимся безелем с минутной шкалой и помещен в крупный 45-миллиметровый корпус, выполненный в современном стиле, который защищал часовой механизм от воздействия магнитных полей.
В 2012 году бренд выпустил вдохновленную классическими часами модель Pilot Big Date Special. Подобно оригинальному хронографу новая версия ставит функциональность превыше всего. Часы выполнены в аккуратном 42-миллиметровом корпусе из стали с использованием чередования полированной и матовой отделки, которое придает модели классический облик. Часовая и минутная стрелки, выполненные в подчеркнуто мужественном и современном стиле и покрытые черным рутением и составом Superluminova, образуют гармоничный дуэт. Спортивный и динамичный дизайн стрелок контрастирует со строгим внешним видом арабских цифр, которые служат лаконичным напоминанием об оригинальной модели 1960 года. В глубине корпуса находится механическое сердце часов — калибр El Primero 4010, отделку которого можно видеть через прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла.
Хронограф Zenith 1955-го и Pilot Doublematic
В 1955-м на свет появился хронограф Zenith — первый в мире хронограф с индикацией всемирного времени. Чтобы узнать время в любом уголке земного шара, его владельцу достаточно было одного взгляда. По периметру циферблата были расположены названия городов, которые обходят стрелки, выполненные в винтажном стиле.
В 2012-м Zenith представляет Pilot Doublematic. Модель также обладает функцией «всемирного времени», которая превращает часы в незаменимый инструмент на каждый день, особенно для путешественников. Первый диск на корпусном кольце показывает время в избранных городах, второй — время суток.
Часы Pilot Doublematic оснащены двумя заводными барабанами: первый обеспечивает функцию измерения времени, другой — функцию будильника. Часовая и минутная стрелки выполнены в спортивном дизайне, который подчеркивает принадлежность хронографа к произведениям высокого часового искусства XXI века. Часы помещены в 45-миллиметровый корпус из стали или розового золота с чередованием матовой и полированной отделки и оснащены механизмом с автоматическим подзаводом El Primero 4046. Механизм состоит из 439 деталей, пульсирует с частотой 36000 полуколебаний в час и обладает щедрым запасом хода — 50 часов.
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