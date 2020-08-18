Время покажет: 10 моделей часов, которые точно не выйдут из моды

Chronomaster Revival Manufacture Edition

Zenith

Потерянный прототип циферблата 1970-х стал «лицом» новой модели. В прошлом году швейцарский бренд отмечал полвека с рождения первого в мире высокочастотного хронографа El Primero. По случаю торжеств были подняты все архивы и проинспектированы на предмет исторических ценностей самые удаленные уголки старинного здания мануфактуры Zenith в Ле-Локле. Как раз под его крышей, в замурованной части чердака обнаружилась немаркированная коробка с циферблатами для культового хронографа El Primero A386. Один — всем известный, с ­триколором счетчиков. Другой — с дисками в разных оттенках синего — никогда прежде не появлялся на моделях Zenith. Судя по всему, часовой мастер Шарль Вермо спрятал прототипы вместе со всеми чертежами в годы кварцевого кризиса, когда руководство компании решило, что дни механики сочтены. И, к счастью, ошиблось. Воскрешенный сегодня в точных пропорциях циферблат стал частью автоматического хронографа Chronomaster Revival Manufacture Edition в стальном 38-миллиметровом корпусе. Механизм El Primero с колонным колесом обеспечивает ему 50 часов запаса хода. Купить его можно только онлайн или в стенах самой мануфактуры, так что коллекционеры в срочном порядке занимают электронную очередь!