Редактор красоты «Собака.ru» Алла Шарандина точно знает, какие часы надо брать сейчас, чтобы и через пять лет страсть к ним не утихла. А ваши отношения с участниками нашей подборки проверит время. Разбираем!
Время покажет: 10 моделей часов, которые точно не выйдут из моды
Что-то новенькое
Spirit Of Big Bang Rainbow
Hublot
Часы существуют в двух размерах бочкообразного корпуса — 39 и 42 миллиметра. Циферблат более крупной модели украшен по безелю 54 драгоценными камнями багетной огранки, чтобы открыть взгляду скелетонированный красавец-механизм. А трехстрелочник инкрустирован полным паве из 657 сапфиров, рубинов, топазов, цаворитов и аметистов. Клабберы и бернеры ликуют: люминесцентное покрытипрострочки ремешка.
Octo Finissimo Skeleton Ceramic
Bvlgari
Скелетонированный механизм с олдскульным ручным заводом окружен деталями из новаторской черной матовой керамики — из нее сделаны корпус, циферблат, заводная головка, браслет и даже раскладывающаяся застежка. Крепкий в носке, но очень хрупкий в работе материал поддался мастерам Bvlgari настолько, что часы такого уровня сложности удалось сохранить ультратонкими — всего 5,5 миллиметров. Кстати, сберечь силы на подкручивание заводной головки позволяет 65-часовой запас хода.
De Ville Tourbillon Master Chronometer
Omega
Первые в истории мануфактуры из Биля часы с центральным турбийоном и ручным заводом — отличники во всем. Отбить магнитное поле силой до 15 тысяч гауссов? Не вопрос. Игнорировать земное притяжение? Для того и кружится без сна и отдыха каретка турбийона из черного керамизированного титана. Сверкать улыбкой? Всегда пожалуйста: из патентованного золота Sedna у часов отлиты корпус, индексы, мосты и заводная головка. Бонус: мануфактурный калибр Master Chronometer 2640, видимый сквозь заднюю крышку, три дня держит запас хода.
PrimaLuna
Longines
Подвиньтесь, хронографы бойфренда! Крошечные Longines PrimaLuna декларируют гендерное равенство. Чтобы выглядеть крутыми, современным часам необязательно носить мужской оверсайз с несколькими счетчиками и шкалами. Изящные PrimaLuna после девяти лет карьеры добавили к списку профессиональных достижений индикатор лунных фаз. Впечатляющее часовое усложнение легко уместилось в «эсочку» — корпус размером 30,5 миллиметров. Наши аплодисменты!
Настроение: отпуск, солнце, яхтинг, джеты
Big Bang Unico Yellow Sapphire 42
Hublot
Хронограф-скелетон с 72-часовым запасом хода встроен в монолитный корпус из желтого сапфирового стекла — самого прозрачного и устойчивого к повреждениям материала после алмаза, и при этом суперлегкого (всего 107 граммов на запястье!).
Admiral 42 Bronze
Corum
Бронзовый, как корабельный такелаж, корпус этих часов со временем покроется красивой патиной — и мэтч с темно-синим или зеленым ремешком из кожи аллигатора будет еще крепче.
Gentleman
Tissot
Стальной 40-миллиметровый корпус на ремешке из тонкой телячьей кожи охватывает запястье так плотно, что спокойно уместится под тельняшку. Чиллить на яхте в этих часах позволяют водостойкость до ста метров и складная застежка с предохранительными кнопками.
Elite Moonphase
Zenith
Два светила одновременно видны на циферблате обновленных часов в стальном корпусе: узор «солнечные лучи» уживается здесь с индикатором лунных фаз.
BR 03-92 HUD
Bell & Ross
Новичок в коллекции Instruments имитирует дисплей приборной панели небольшого самолета многослойным циферблатом под сапфировым стеклом с зеленой тонировкой.
Они — Легенда
Chronomaster Revival Manufacture Edition
Zenith
Потерянный прототип циферблата 1970-х стал «лицом» новой модели. В прошлом году швейцарский бренд отмечал полвека с рождения первого в мире высокочастотного хронографа El Primero. По случаю торжеств были подняты все архивы и проинспектированы на предмет исторических ценностей самые удаленные уголки старинного здания мануфактуры Zenith в Ле-Локле. Как раз под его крышей, в замурованной части чердака обнаружилась немаркированная коробка с циферблатами для культового хронографа El Primero A386. Один — всем известный, с триколором счетчиков. Другой — с дисками в разных оттенках синего — никогда прежде не появлялся на моделях Zenith. Судя по всему, часовой мастер Шарль Вермо спрятал прототипы вместе со всеми чертежами в годы кварцевого кризиса, когда руководство компании решило, что дни механики сочтены. И, к счастью, ошиблось. Воскрешенный сегодня в точных пропорциях циферблат стал частью автоматического хронографа Chronomaster Revival Manufacture Edition в стальном 38-миллиметровом корпусе. Механизм El Primero с колонным колесом обеспечивает ему 50 часов запаса хода. Купить его можно только онлайн или в стенах самой мануфактуры, так что коллекционеры в срочном порядке занимают электронную очередь!
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