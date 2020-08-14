Chopard выпустили новые часы Happy Sport с двумя вариантами ремешка

Внутри корпуса находится кварцевый механизм, отвечающий за работу центральных часовой, минутной и секундной стрелок. Зеленый циферблат и окошко даты в положении «4 часа 30 минут» украшают пять плавающих бриллиантов, ободок также усыпан бриллиантами. Ремешок новой модели представлен в двух вариантах: один из кожи аллигатора соответствующего насыщенного зеленого цвета, второй — браслет из стали и розового золота.