Культовые спортивные Happy Sport в 1993 году создала сопрезидент и художественный директор Chopard Каролина Шойфеле. Одной из особенностей часов стал дизайн, сочетающий сталь и бриллианты. Новая модель сохранила наследие и историю бренда — ее 36-миллиметровый корпус выполнен из стали и розового золота.
Chopard выпустили новые часы Happy Sport с двумя вариантами ремешка
Внутри корпуса находится кварцевый механизм, отвечающий за работу центральных часовой, минутной и секундной стрелок. Зеленый циферблат и окошко даты в положении «4 часа 30 минут» украшают пять плавающих бриллиантов, ободок также усыпан бриллиантами. Ремешок новой модели представлен в двух вариантах: один из кожи аллигатора соответствующего насыщенного зеленого цвета, второй — браслет из стали и розового золота.
Циферблат первой модели Chopard Happy Sport также был украшен подвижными бриллиантами, которые располагались между двумя сапфировыми стеклами.
Бутик Chopard, ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.