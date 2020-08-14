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Видимый свет: 7 цветных украшений для последнего месяца лета

Для тех, кому жизненно необходимо добавить в повседневность яркости, редактор красоты «Собака.ru» Алла Шарандина собрала запрещенку — радугу из украшений с разноцветными камнями.

Color

Mercury

Первое у Mercury кольцо с редким зеленым бриллиантом рождено в любви  — каратный солитер в свите дюжины белых камней получил огранку «сердце».

Happy Clown 

Chopard

Точная реплика подвески, придуманной в 1985 году Каролиной Шойфеле, сделана (всего в ста экземплярах!) из розового золота: богатый внутренний мир клоуна наглядно заполняют рубин, сапфир, изумруд и бриллианты.

«Авангард»

«Смоленские бриллианты»

Черный жемчуг и десяток квадратных изумрудов общим весом больше трех карат — ювелирный привет «Влюбленным» Марка Шагала.

Para Coctel

Mary Melody

Кристаллы Swarovski на серебряных серьгах с родиевым покрытием уложены не по спектру, а в порядке российского (или итальянского — зависит от освещения) триколора.

Mesh

Tous

К столетию испанского ювелирного дома знаковая сетчатая коллекция расцвечена аметистовыми, родолитовыми, ониксовыми и хаулитовыми медведями.

Sea Flower

Palmiero

Повелитель паве Карло Пальмиеро вырастил у себя в ателье прекрасный полип — актинию с градиентом самоцветов.

Petit Joli 

Pasquale Bruni 

Чтобы воспроизвести бледно-голубой цвет неба ювелирам пришлось не разгонять тучи, а соединить лазурит и белый агат. Вот это настоящая связь с природой! Кроме подвески в коллекции есть кольца, серьги-пусеты, браслеты, с бесцветными бриллиантами и бриллиантами цвета «шампань».

Татьяна Зиза,
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