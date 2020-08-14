Для тех, кому жизненно необходимо добавить в повседневность яркости, редактор красоты «Собака.ru» Алла Шарандина собрала запрещенку — радугу из украшений с разноцветными камнями.
Видимый свет: 7 цветных украшений для последнего месяца лета
Color
Mercury
Первое у Mercury кольцо с редким зеленым бриллиантом рождено в любви — каратный солитер в свите дюжины белых камней получил огранку «сердце».
Happy Clown
Chopard
Точная реплика подвески, придуманной в 1985 году Каролиной Шойфеле, сделана (всего в ста экземплярах!) из розового золота: богатый внутренний мир клоуна наглядно заполняют рубин, сапфир, изумруд и бриллианты.
«Авангард»
«Смоленские бриллианты»
Черный жемчуг и десяток квадратных изумрудов общим весом больше трех карат — ювелирный привет «Влюбленным» Марка Шагала.
Para Coctel
Mary Melody
Кристаллы Swarovski на серебряных серьгах с родиевым покрытием уложены не по спектру, а в порядке российского (или итальянского — зависит от освещения) триколора.
Mesh
Tous
К столетию испанского ювелирного дома знаковая сетчатая коллекция расцвечена аметистовыми, родолитовыми, ониксовыми и хаулитовыми медведями.
Sea Flower
Palmiero
Повелитель паве Карло Пальмиеро вырастил у себя в ателье прекрасный полип — актинию с градиентом самоцветов.
Petit Joli
Pasquale Bruni
Чтобы воспроизвести бледно-голубой цвет неба ювелирам пришлось не разгонять тучи, а соединить лазурит и белый агат. Вот это настоящая связь с природой! Кроме подвески в коллекции есть кольца, серьги-пусеты, браслеты, с бесцветными бриллиантами и бриллиантами цвета «шампань».
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