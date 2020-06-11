Новая модель DEFY 21 El Primero полностью выполнена из углеволокна: корпус, кнопки, заводная головка и застежка ремешка. Это самая легкая версия знаменитого хронографа. Еще одно приятное свойство карбона – его высокая прочность.
Невероятная легкость: новая версия хронографа DEFY 21 El Primero из карбона от Zenith
Калибр El Primero 21 сочетает в себе футуристичный дизайн, оставаясь при этом верным наследию Zenith El Primero, отличающемуся впечатляющей точностью. Строгий геометрический корпус прекрасно дополнен объемной архитектурой внутреннего механизма. Запас хода этого механизма – минимум 50 часов. А указатель запаса хода хронографа на отметке «12 часов» поможет не пропустить время подзавода.
El Primero 21 – это результат более 50 лет совершенствования автоматического хронографа на мануфактуре Zenith. Инновационный калибр El Primero 21 оснащен двумя регуляторами хода и модулями спуска, один из которых отвечает за хронометражную часть механизма и работает с частотой 5 Гц, а другой позволяет делать замеры с точностью до сотых долей секунды и работает с частотой 50 Гц (360 000 колебаний в час).
Завершает футуристичный образ ремешок. В данном случае можно выбрать один из двух вариантов: черный текстурированный каучуковый ремень и каучуковый ремень с эффектом карбона. На каждом ремешке двойная раскладывающаяся застежка из титана, головка застежки из углеволокна.
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