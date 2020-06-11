Невероятная легкость: новая версия хронографа DEFY 21 El Primero из карбона от Zenith

El Primero 21 – это результат более 50 лет совершенствования автоматического хронографа на мануфактуре Zenith. Инновационный калибр El Primero 21 оснащен двумя регуляторами хода и модулями спуска, один из которых отвечает за хронометражную часть механизма и работает с частотой 5 Гц, а другой позволяет делать замеры с точностью до сотых долей секунды и работает с частотой 50 Гц (360 000 колебаний в час).