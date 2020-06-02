Pandora полностью перейдет на переработанное золото и серебро к 2025 году



«Серебро и золото — прекрасные ювелирные материалы, которые можно перерабатывать снова и снова без потери качества. Металлы, добытые столетия назад, так же хороши, как новые. Они никогда не потускнеют или не испортятся», — сообщил генеральный директор Pandora Александр Лачик.

Сейчас золото и серебро, используемые при создании украшений бренда, на 71% являются переработанными, однако компания выступает за полное прекращение работы с «новыми» металлами. Отмечается, что полный переход на переработанное сырье сократит выбросы углерода в атмосферу на две трети для серебра и почти на 100% для золота.

«Бизнес должен реагировать на климатический кризис и истощение природных ресурсов», — отметил Лачик. Как сообщает Bloomberg, после эко-сознательного заявления самого большого ювелирного бренда в мире акции Pandora на бирше выросли на 5%.