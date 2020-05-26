Компания OMEGA объявила о своем участии в 36-м Кубке Америки в качестве официального хронометриста

Часы диаметром 43,50 мм с корпусом из нержавеющей стали и структурным каучуковым ремешком выпущены ограниченной серией в количестве 2021 экземпляр. Отличительной особенностью модели является синий керамический безель с дайверской шкалой, имеющей отделку из белой и красной жидкой керамики, и функцией, которая служит для обратного отсчета последних пяти минут до старта регаты.

На полированном белом керамическом циферблате в положении «6 часов» расположено название соревнования. На противоположной стороне центральной секундной стрелки размещен специальный логотип Кубка Америки. Этот же логотип выгравирован на изготовленной из сапфирового стекла задней крышке, сквозь которую виден механизм Master Chronometer 8900.