В честь этого события была выпущена новая модель часов Seamaster Planet Ocean 36th America’s Cup Limited Edition.
Компания OMEGA объявила о своем участии в 36-м Кубке Америки в качестве официального хронометриста
Часы диаметром 43,50 мм с корпусом из нержавеющей стали и структурным каучуковым ремешком выпущены ограниченной серией в количестве 2021 экземпляр. Отличительной особенностью модели является синий керамический безель с дайверской шкалой, имеющей отделку из белой и красной жидкой керамики, и функцией, которая служит для обратного отсчета последних пяти минут до старта регаты.
На полированном белом керамическом циферблате в положении «6 часов» расположено название соревнования. На противоположной стороне центральной секундной стрелки размещен специальный логотип Кубка Америки. Этот же логотип выгравирован на изготовленной из сапфирового стекла задней крышке, сквозь которую виден механизм Master Chronometer 8900.
Кубок Америки (или шуточное название Auld Mug, что переводится как «Старая кружка») — старейшее в мире международное спортивное состязание по парусному спорту, впервые прошедшее в 1851 году. Кубок славится своими принципиальными дуэлями и ожесточенным соперничеством между командами из разных стран. В преддверии 36-го сезона кубка швейцарский производитель часов OMEGA объявил о своем участии в мероприятии в качестве официального хронометриста.
OMEGA принимает на себя эту роль уже в третий раз. Также участием в регате компания OMEGA отметит многолетнее сотрудничество с командой Emirates Team New Zealand, которое началось еще в 1995 году.
Президент и генеральный директор OMEGA Рэйнальд Эшлиманн заявил: «Кубок Америки занимает особое место в жизни OMEGA. Каждая составляющая мероприятия, от изобретательности и точности до духа соперничества и истории, отзывается в нашем сердце. Мы очень рады возможности принять на себя столь почетную роль в марте следующего года и вновь поддержать команду Emirates Team New Zealand».
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