Rado выпустили новые Captain Cook Automatic 37 мм

Диаметр новой модели Captain Cook, как и у оригинальных, — «классические» 37 мм. Идеальные пропорции делают часы не просто высокотехнологичным аксессуаром, благодаря которому вы всегда будете в нужном месте в нужное время, но и настоящим украшением даже самого изящного запястья. В коллекции представлены модели с синим, зеленым или белым циферблатом. Безель выполнен из высокотехнологичной керамики, которой не страшны случайные царапины. Часы оснащены браслетом с узором «рисовое зерно» в винтажном стиле – впрочем, ремешок можно легко заменить благодаря системе EasyClip.