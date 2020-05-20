Оригинальные часы 1962 года в современном воплощении отлично смотрятся даже на самом тонком запястье.
Rado выпустили новые Captain Cook Automatic 37 мм
Диаметр новой модели Captain Cook, как и у оригинальных, — «классические» 37 мм. Идеальные пропорции делают часы не просто высокотехнологичным аксессуаром, благодаря которому вы всегда будете в нужном месте в нужное время, но и настоящим украшением даже самого изящного запястья. В коллекции представлены модели с синим, зеленым или белым циферблатом. Безель выполнен из высокотехнологичной керамики, которой не страшны случайные царапины. Часы оснащены браслетом с узором «рисовое зерно» в винтажном стиле – впрочем, ремешок можно легко заменить благодаря системе EasyClip.
Цвет прохладной синевы понравится любителям классики, сочный зеленый оттенок — идеальный вариант для весны, а искрящийся белый циферблат подойдет к любому образу. Новые модели уже доступны к покупке онлайн с доставкой на официальном сайте Rado.
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