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BVLGARI запускает доставку из онлайн-магазина по всей России

Несмотря на карантинные меры жизнь продолжается – люди отмечают дни рождения, юбилеи, делают предложения руки и сердца. И, конечно, эти события должны стать особенными, остатья не только в памяти, но и в виде подарка, который будет радовать долгие годы. Принимая во внимание все эти ожидания, компания BVLGARI Russia вводит систему удаленных продаж. 

Для выбора на сайте bulgari.com доступны все актуальные классические изделия, лимитированные и эксклюзивные модели, а также самые последние новинки, включая кольца B.Zero1 Rock, часы Octo Finissimo, сумки Serpenti из весенне-летней коллекции.

Гостям сайта предлагается выбрать понравившиеся изделия и обсудить все детали с представителем бутика. Можно не только оформить гарантийные документы, но и безошибочно определить правильный размер кольца с помощью профессионалов и в удаленном режиме. После предоплаты заказы будут оперативно доставлены в разные точки страны, вплоть до Дальнего Востока. 

sobaka,
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