Несмотря на карантинные меры жизнь продолжается – люди отмечают дни рождения, юбилеи, делают предложения руки и сердца. И, конечно, эти события должны стать особенными, остатья не только в памяти, но и в виде подарка, который будет радовать долгие годы. Принимая во внимание все эти ожидания, компания BVLGARI Russia вводит систему удаленных продаж.
BVLGARI запускает доставку из онлайн-магазина по всей России
Для выбора на сайте bulgari.com доступны все актуальные классические изделия, лимитированные и эксклюзивные модели, а также самые последние новинки, включая кольца B.Zero1 Rock, часы Octo Finissimo, сумки Serpenti из весенне-летней коллекции.
Гостям сайта предлагается выбрать понравившиеся изделия и обсудить все детали с представителем бутика. Можно не только оформить гарантийные документы, но и безошибочно определить правильный размер кольца с помощью профессионалов и в удаленном режиме. После предоплаты заказы будут оперативно доставлены в разные точки страны, вплоть до Дальнего Востока.
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