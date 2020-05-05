BVLGARI запускает доставку из онлайн-магазина по всей России

Несмотря на карантинные меры жизнь продолжается – люди отмечают дни рождения, юбилеи, делают предложения руки и сердца. И, конечно, эти события должны стать особенными, остатья не только в памяти, но и в виде подарка, который будет радовать долгие годы. Принимая во внимание все эти ожидания, компания BVLGARI Russia вводит систему удаленных продаж.