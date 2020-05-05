Возвращение мифического прототипа Zenith 1970 года в новой модели Revival «Shadow»

50 лет спустя новая модель переосмысливает дизайн той, которая всегда оставалась недостижимой мечтой коллекционеров всего мира.
Возвращение мифического прототипа Zenith 1970 года в новой модели Revival «Shadow»
Согласно легенде, в 1970 году, вскоре после того, как Zenith впервые выпустил свой революционный калибр El Primero, мануфактура произвела прототип хронографа с системой ручного завода, помещенного в стальной корпус с черным покрытием — редкость для того времени. Этот прототип был сделан всего лишь в нескольких экземплярах, а модель никогда не была официально выпущена или коммерчески реализована.
В 2019 году Zenith праздновал 50-летие калибра хронографа El Primero на своей мануфактуре. Во время торжества команда оказалась на секретном чердаке, где Шарль Вермо когда-то спрятал все схемы и детали, необходимые для создания механизма El Primero. Среди бесчисленных артефактов там была найдена коробка с оригинальным прототипом черного хронографа, который никто не видел с начала 1970-х годов. Команда поняла, что это знак судьбы и решила завершить разработку проекта черного хронографа, начавшуюся 50 лет назад.
Однако новая модель Revival «Shadow» переосмысливает дизайн так и не выпущенной модели вместо того, чтобы полностью воспроизвести исторические часы Zenith. Модель «Shadow» полностью вторит своему мифическому прототипу и оснащена 37-мм корпусом, точной копией самой первой модели часов с калибром El Primero A384. Но вместо традиционной стали с черным покрытием, Zenith выбрал титан с пескоструйной обработкой, который приобрел матовый темно-серый оттенок легкого, но в то же время очень прочного металла. В отличие от своего прототипа 1970 года, который имеет механизм хронографа с системой ручного завода, Revival «Shadow» оснащен самым производительным автоматическим хронографом El Primero, который можно увидеть через прозачную заднюю крышку корпуса.
Несмотря на свой немного мрачный дизайн, все показания «Shadow» легко считываются благодаря счетчикам серого цвета и тахиметрической шкале, слегка контрастирующей с матовым циферблатом глубокого черного оттенка. Стрелки и накладные отметки покрыты белым люминофором SuperLuminova, излучающим ярко-зеленый свет в темноте. Черный каучуковый ремешок с имитацией ткани Cordura имеет оттенок белого на прошивке с классической матовой титановой застежкой с микроструйной обработкой, которая сочетается с отделкой корпуса.
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