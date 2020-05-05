Возвращение мифического прототипа Zenith 1970 года в новой модели Revival «Shadow»

Согласно легенде, в 1970 году, вскоре после того, как Zenith впервые выпустил свой революционный калибр El Primero, мануфактура произвела прототип хронографа с системой ручного завода, помещенного в стальной корпус с черным покрытием — редкость для того времени. Этот прототип был сделан всего лишь в нескольких экземплярах, а модель никогда не была официально выпущена или коммерчески реализована.

В 2019 году Zenith праздновал 50-летие калибра хронографа El Primero на своей мануфактуре. Во время торжества команда оказалась на секретном чердаке, где Шарль Вермо когда-то спрятал все схемы и детали, необходимые для создания механизма El Primero. Среди бесчисленных артефактов там была найдена коробка с оригинальным прототипом черного хронографа, который никто не видел с начала 1970-х годов. Команда поняла, что это знак судьбы и решила завершить разработку проекта черного хронографа, начавшуюся 50 лет назад.