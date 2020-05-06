Вторая коллаборация Hublot и французского художника Марка Ферреро

Часы в белой и черной версии отражают дуализм дня и ночи, которые невозможны друг без друга. Сам художник говорит о своей работе так: «Мне нравится сила и союз черного и белого, тени и света, инь и ян. Первый – глубокий и вечный. Второй – изысканный и вневременной. Они символизируют противоположность и взаимодополняемость. Выбирая черный и белый, вы обращаетесь к ярким контрастам без полутонов. А красный цвет помады на картине Lipstick лишь подчеркивает этот контраст».