Циферблат часов Big Bang One Click 39 мм, вышедших ограниченной серией в 100 пронумерованных экземпляров, украшен новой версией Lipstick, самого культового произведения Марка Ферреро. Эта модель часов – ода современной женщине, многогранной, стойкой и загадочной. Женщине, которая принимает любой вызов без уловок и фальши.
Вторая коллаборация Hublot и французского художника Марка Ферреро
Часы в белой и черной версии отражают дуализм дня и ночи, которые невозможны друг без друга. Сам художник говорит о своей работе так: «Мне нравится сила и союз черного и белого, тени и света, инь и ян. Первый – глубокий и вечный. Второй – изысканный и вневременной. Они символизируют противоположность и взаимодополняемость. Выбирая черный и белый, вы обращаетесь к ярким контрастам без полутонов. А красный цвет помады на картине Lipstick лишь подчеркивает этот контраст».
Белая модель часов выполнена из полированной стали с матовым покрытием и вставками из каучука, мотив с циферблата по дизайну Марка Ферреро продолжается на ремешке из телячьей кожи и каучука. Черно-белая модель выполнена из черной керамики, она оснащена лакированным циферблатом и каучуковым ремешком. Внутри часов скрыт автоматический механизм HUB1710, состоящий из 166 деталей и обладающий запасом хода около 50 часов.
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