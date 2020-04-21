В России запустились онлайн-продажи часов Hublot

Hublot находится в постоянном развитии, держится в авангарде технического процесса, занимается фундаментальными исследованиями новых материалов, но при этом хранит верность традиционному мастерству и создает часы, которые несут на себе печать самых талантливых часовых мастеров-виртуозов. В этом смысле марка демонстрирует искусство сочетать традиционную часовую культуру и самые передовые технологии, прошлое и будущее. Ведь, как говорят председатель правления Hublot Жан-Клод Бивер и генеральный директор Рикардо Гвадалупе: «Мы не порываем с прошлым. Напротив, глядя в будущее, мы отдаем прошлому дань уважения».