В России запустились онлайн-продажи часов Hublot

Теперь купить часы известного швейцарского бренда можно и онлайн — благодаря эксклюзивному дистрибьютору Hublot в России, компании Mercury.
Широкий выбор часов уже представлен на сайтах mercury.ru и tsum.ru. Там можно найти модели даже из знаковых коллекций Hublot. Чтобы заказать изделие, необходима полная предоплата. По Москве и Московской области доставят в течение всего 1-3 дней (к слову, доставка бесплатная). Сроки доставки в другие города рассчитываются индивидуально.
Hublot находится в постоянном развитии, держится в авангарде технического процесса, занимается фундаментальными исследованиями новых материалов, но при этом хранит верность традиционному мастерству и создает часы, которые несут на себе печать самых талантливых часовых мастеров-виртуозов. В этом смысле марка демонстрирует искусство сочетать традиционную часовую культуру и самые передовые технологии, прошлое и будущее. Ведь, как говорят председатель правления Hublot Жан-Клод Бивер и генеральный директор Рикардо Гвадалупе: «Мы не порываем с прошлым. Напротив, глядя в будущее, мы отдаем прошлому дань уважения».
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